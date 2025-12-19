Buget de 100 de milioane de lei pentru renovarea bazinului olimpic de la Complexul Lia Manoliu

19-12-2025 | 19:35
Bazinul olimpic din Complexul Național Lia Manoliu, lăsat în paragină de ani de zile, urmează să fie renovat.  

Bianca Ghiță

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor acoperite de înot și sărituri, din cadrul Complexului Sportiv. Bugetul este de 100 de milioane de lei, iar reparațiile trebuie finalizate până cel târziu în 2029.

O simplă plimbare la bazinul acoperit din complexul Lia Manoliu se transformă într-o cursă cu abstacole. Aici sunt depozitate materiale, scaune sau dulapuri rupte, din podea ies bucăți de fier care pot fi un adevărat pericol și se pot desprinde oricând bucăți de tencuială.

Bazinul interior de la Lia Manoliu a fost închis în 2018, atunci când în apa în care se antrenau sportivii a fost filmat un șobolan. Reprezentanții Ministerului Sportului de la acea vreme au constatat că nici clădirea bazinului nu este sigură pentru antrenamente, așa că au închis-o pentru reparații. A urmat un șir lung de încercări și licitații pentru modernizare.

Campionul olimpic și mondial David Popovici a atras atenția de nenumărate ori că sportivii nu au unde să meargă. El se antrezează în bazinul exterior, acoperit cu un balon.

În ce vor consta lucrările de reabilitare

Acum, Ministerul Dezvoltării a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor acoperite de înot și de sărituri din cadrul complexului. Valoarea estimată a investiției este de aproape 100 de milioane de lei, cu termen de 30 de luni.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: ”Acele licitații au fost puțin mai demult, acum câțiva ani de zile, evident că și prețul materialelor de construcții s-a schimbat. Avem un deviz și un studiu de fezabilitate, un DALI de fapt adus la zi. Adică această valoare de 100 de milioane de lei corespunde cu valorile la zi și avem speranța că vom avea la procedura de achiziție publică antreprenori care se vor prezenta și vom reuși să atribuim acest contract de execuție de lucrări".

Lucrările se vor face pe o suprafață construită de 12.000 de metri pătrați, înseamnă subsol, subsol tehnic și parter. Planul de modernizare include și construirea și montarea unor tribune cu o capacitate de 70, respectiv 110 persoane.

Printre altele, va fi reabilitat sistemul de încălzire și va fi montat un nou sistem de ventilație. La fel se va întampla și cu sistemele de filtrare și tratare a apei. 

Dată publicare: 19-12-2025 19:27

Dată publicare: 19-12-2025 19:27

