Înot cu obstacole. Lia Manoliu, bazinul unde a crescut David Popovici, e de 7 ani părăsit, din cauza... „ghinionului”

După ce a câştigat medalia olimpică, David Popovici a tras un semnal de alarmă şi a vorbit despre condiţiile improprii în care sportivii se antrenează. Autorităţile au dat semne atunci că au înţeles că situația e gravă, dar... n-au făcut nimic. Campionii noştri se antrenează în bazine în care aerul e de nerespirat, iar în mai multe locuri din ţară, bazine de înot, construite cu multe milioane de euro, stau fără apă şi cu lacătul pe uşă.

Bazinul olimpic din Complexul Naţional Lia Manoliu, locul în care generaţii întregi de sportivi s-au antrenat. Aici a început să înoate şi campionul David Popovici. Clădirea zace abandonată de ani buni, pereţii stau să se prăbuşească, grinzile de susţinere sunt mâncate de rugină, lămpile s-au desprins din tavan şi atârnă ca într-un film de groază. Câteva aripioare şi labe de înot amintesc despre activitatea care era cândva aici. Este o dovadă despre cât preţ pun conducătorii acestei ţări şi armatele lor de funcţionari pe sport şi efortul sportivilor care aduc medalii. Strigător la cer este faptul că în timp ce pentru acest loc nu s-a făcut nimic, în ţară s-au construit bazine de înot care stau fără apă. Din vina funcţionarilor şi politicienilor indiferenţi şi incompetenţi.

Scena șobolanului de bazin a fost începutul sfârșitului

În primăvara lui 2018, un şobolan înota în voie în bazinul acoperit din Complexul Lia Manoliu. Câţiva sportivi l-au văzut şi l-au filmat, iar mai marii sportului au hotărât să închidă întreaga clădire, cu bazin cu tot. Şi aşa a rămas. Aici se antrena lotul naţional de înot al României.

S-a găsit o soluţie provizorie pentru a nu întrerupe antrenamentele. Bazinul de înot descoperit de la Lia Manoliu a fost acoperit cu un balon. Numai că provizoriul a devenit permanent. După ce a câştigat medalia olimpică, David Popovici a vorbit despre condiţiile de aici.

David Popovici, campion olimpic: „În timpul verii mă antrenez la Lia Manoliu pentru că e frumos afară, dar pe timpul iernii trebuie să punem un balon şi dacă stai mai mult de 3 minute te cam sufoci.”

La 7 luni de la această declaraţie, David se antrenează tot aici, în aceleaşi condiţii. Nu s-a schimbat nimic.

David Popovici, campion olimpic: „Semnal de alarmă, i-aş spune. Am folosit momentul în care toate reflectoarele erau pe mine în momentul în care știam că toată lumea se va uita la televizor. Să vorbesc despre neregulile bazinelor din România și ale Strategiei naționale pentru sport. Și am vorbit despre asta. Numai că refuz să nu vorbesc despre ce se întâmplă în baza asta sportivă, care este.. Ar trebui să fie la un anumit standard. Și îmi spuneai mai devreme cum ați intrat în bazinul din interior? Tare, sunt curios să văd și eu imaginile și abia aștept să le văd, pentru că pentru noi e un mister total. Încă de când s-a închis acum 7 sau 8 ani.

Ăsta e un bazin descoperit peste care e pus un balon, un sistem de aerisire. Nu întotdeauna funcționează prea bine. Azi e foarte decent. Azi e decent aici dar e o mică loterie. Dar în rest când nu câștigi la loterie, cum e? Dacă se întâmplă să fie mai frig afară, iarna e foarte frig, se produce un condens. Foarte mult condens și ceață de nu ai cum să vezi mai mult de 15, 20 m Aici în bazin nu poți să vezi biluțele de la 15 m… Și dacă vii după amiază când suntem mult mai mulți, o să auzi așa un ecou de tuşe de pe fiecare culoar”.

După povestea cu şobolanul din apă, Compania Naţională de Investiții a fost desemnată să construiască un nou bazin. Acum 7 ani.

Responsabil CNI: „Vă rog să ne credeți, ne străduim să facem totul cât putem de repede”

Manuela Irina Pătrășcoiu conduce Compania. Are deviza "facem imposibilul posibil pentru România".

Reporter: Ați fost vreodată acolo?

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: „Am fost, dar... Nu acum de curând, la nivelul anului 2000. Când a fost prima solicitare la nivel de 2018, cam așa”

De vină e ghinionul

Directorul admite că ar putea fi şi vina companiei pentru faptul că nu s-a făcut nimic, dar e convinsă că la mijloc e şi mult ghinion.

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: „Lia Manoliu e un caz care a întârziat din mai multe motive, poate și din cauza noastră și a celorlalți factori noi. Primul studiu de fezabilitate l-am avut de la Lia Manoliu. Am aprobat indicatorii, am făcut licitația de proiectare și execuție. Nu s-a prezentat nimeni, niciun operator. Erau preţurile prea…probabil era subevaluat. Nu a venit nimeni…”

A mai mai făcut o încercare. Încă o licitaţie, tot cu preţuri mici.

Reporter: Asta se întâmplă în ce an?

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: „2019…”

Reporter: Și din 2019 până acum?

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: „Şi din 2019 până acum a urmat şi etapa certificatului de urbanism care este ca să demarăm o licitaţie, trebuie să avem şi documentație de urbanism...să modificăm documentația...am făcut şi licitaţie pentru studiu de fezabilitate. Nu s-a prezentat nimeni.”

Abia anul trecut funcţionarii din Companie au înţeles, după ce au fost traşi de mânecă de David Popovici, că trebuie să facă ceva. Au pus mai mulţi bani la bătaie şi au apărut doritori care să realizeze proiectarea. În ziua în care am filmat în bazin, coincidență sau nu, compania a trimis doi tineri la faţa locului în acţiune. Au filmat, s-au uitat pe nişte planşe, la clădirea care se dărâma şi au plecat. Pentru directorul Companiei, după atâţia ani în care n-a făcut nimic pentru acest loc, nu e clar dacă aici va construi o clădire nouă sau o va repara pe cea existentă.

Reporter: Nu prea mai aveţi ce să reabilitaţi din clădirea aia…

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: „O demolăm atunci și o să..., dar v-am zis eu tehnic acum nu pot să vă spun că e demolare, dar va fi expertiza gata și o să vedem atunci pe parcursul acestor luni”.

După ce s-a întors de la Olimpiadă, David a fost primit de Manuela Pătrașcoiu şi a primit…promisiuni.

David Popovici, campion olimpic: „Da ne dorim, sigur facem și vorbim de dezbătut, credeți-ne? Da, mai durează pentru că nu putem să trecem peste asta, pentru că. Pentru că ni s-a pus o piedică aici sau pentru că.... Mai durează, aveți răbdare că e ok, credeți-ne, ne zbatem, dar… Sunt sceptic cum ești și tu, cum suntem toți.”

Manuela Pătrășcoiu, director CNI: „Am fi vrut, știu, din păcate, Lia Manoliu, chiar credeți-ne când am văzut anul trecut că s-a anulat și licitația pentru studiul de fezabilitate, am zis că este chiar cu ghinion.”

În fiecare an, sportivii sunt nevoiţi atunci când se instalează sau se strânge balonul, câteva săptămâni la rând, să îşi găsească alte locuri pentru antrenament. În plus, încălzirea balonului costă enorm. Factura pe luna ianuarie la gaz a sărit de 110.000 de lei. Complexul Lia Manoliu este în subordinea Agenţiei Naţionale pentru sport, ANS, fostul Minister al Sporturilor. Constantin Bogdan Matei este şef de 3 luni. Am fost la conducere şi acum 6 ani.

Bogdan Matei, președinte ANS: „Aceea a fost o soluție. De moment, la acea vreme, este soluția mea, în 2019, balonul respectiv, pentru că nu aveam altă soluție, nu avem capacitate financiară de a construi unul cap coadă, așa cum ar trebui pentru un campion și viitori campioni. Și atunci am găsit această soluție de moment, pentru a pune acel balon pentru a nu opri pregătirea sportivilor, respectiv. Și altfel, de moment. Acel de moment s-a tras în timp a ajuns să fie ceva normal, ceea ce nu-i normal.”

Preşedintele ANS e convins că dacă agenţia se apuca de construit acum 7 ani, acum bazinul era gata. N-a făcut-o. Vrea să o facă acum şi să retragă de la CNI bazinul exterior pentru a-i pune acoperiş cu bani din Agenţie.”

Bogdan Matei, președinte ANS: „Eu nu mai vreau la bazinul exterior cu Compania Națională de Investiții, nu mai vreau. De ce, simplu, eu trebuie să vă dau dumneavoastră mereu același răspuns: este la Compania Națională de Investiții. Nu mai vreau. Vreau să mă întrebaţi ce-aţi făcut? L-am făcut din venituri proprii”

David Popovici: E bazinul meu de suflet

Vor urma evaluări şi studii pentru a afla costurile şi dacă e posibil ca peste bazinul exterior să fie construit un acoperiş.

Reporter: Sunteţi în legătură cu CNI?

Bogdan Matei, președinte ANS: „De când am preluat functia de preşedinte, nu am avut nici-o discuţie cu Compania de Investiţii pe acest subiect.”

Lipsa de comunicare e unul dintre motivele pentru care proiectul de la Lia Manoliu nu s-a întâmplat. Instituţiile nu colaboreaza, şefilor le e greu să se aşeze la aceeaşi masă, îşi pasează vina, nimeni nu îi trage la răspundere şi în teren nu se întâmplă nimic.

David Popovici, campion olimpic: „Ăsta e bazinul meu de suflet, pe zero am învățat să înot pe culoarul unu am făcut pentru prima oară 15m, fără să mă odihnesc pe culoar, iar acum m-am antrenat pe 6. E același bazin care la 16 ani am avut primul contact cu apa ăsta și cam atunci pentru puțin puțin timp, și în bazinul din interior. Era ok până când într-o dimineață s-a întâmplat ce s a întâmplat. A găsit un şoricel în apă și în loc să se rezolve problema șobolanilor s-a închis bazinul, și închis a rămas.”

Abia prin luna mai o firmă se va apuca să realizeze un nou studiu de fezabilitate şi dacă ghinionul dispare şi CNI îşi face treaba, într-un scenariu optimist, în 2028 bazinul ar putea să fie gata.

Matei Giurcăneanu este antrenorul lotului olimpic şi trage un semnal de alarmă.

Matei Giurcăneanu, antrenor: „Cel mai important este numărul de practicanți, pentru că numărul de practicanți ai sportului, al lotului sau alte sporturi poate să le ducă și către o stare de sănătate mult mai bună a populației, ceea ce înseamnă costuri mai puține pentru asigurările sociale, pentru asigurările de sănătate și, de asemenea, o populație mai eficientă. Bazele, spun, în primul rând să fie baze sportive, iar acolo unde sunt accesul să fie la niște tarife suportabile de către populație, și așa, mărind baza de selecție, vom avea și sportivi mai mulți de mare valoare”.

Bazinul Liceului cu program sportiv Brăila. Peste 200 de copii înoată în fiecare zi în acest bazin construit în 1971. Pereţii stau să cadă şi au fost acoperiţi cu bucăţi de placaj pentru a rămâne în picioare, filtrele de apă sunt vechi şi nisipul se adună pe fundul bazinului, aerul este de multe ori irespirabil pentru că sistemele de ventilaţie, vechi şi ele, nu mai fac față, iar condensul picură din pânza de sac instalată pe tavan, care are rolul de a reţine bucăţile de beton care cad din acoperiş. Dan Gheorghiţă este directorul liceului.

Reporter: Chestia asta nu e periculoasă?

Dan Gheorghiţă, directorul LPS Brăila: „E o protecţie pusă de noi, de şcoală, astfel încât să ferim copiii…”

Reporter: De ce…pica din tavan?

Dan Gheorghiţă, directorul LPS Brăila: „Da”.

Reporter: Beton?

Dan Gheorghiţă, directorul LPS Brăila: „Da.”

Reporter: Și nu e periculos să rupă o pânză de asta să cadă pe... Că văd că au niște burți deja căzute.

Dan Gheorghiţă, directorul LPS Brăila: „Noi în fiecare vacanţă o desprindem şi curăţam. Astea sunt situaţiile…”

Directorul susţine că se luptă să ţină acest bazin în viaţă. Costurile cu încălzirea sar de 30.000 de lei pe lună. De ani buni nu mai primeşte finanţare de la stat pentru reabilitarea clădirii, cu motivaţia ca noul bazin de înot din Brăila va fi deschis în curând. Aude această poveste din 2011, de când s-a început construirea bazinului olimpic din Brăila.

