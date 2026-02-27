Parte a Autostrăzii A1, acesta se întinde pe aproape doi kilometri, iar în înălțimea lui ar putea fi așezate patru mașini de teren, una peste alta. Pe lângă beneficiile pentru trafic, proiectul este esențial și pentru protejarea faunei din zonă.

Între Margina și Holdea, pe Autostrada A1, prind contur două tuneluri denumite „ale urșilor”, construite pentru a permite autostrăzii să traverseze o zonă locuită de animale sălbatice protejate. Primul are 415 metri.

Corespondent ȘtirileProTV: „Pe pereții tunelului, se toarnă ultimul strat de beton. Asta înseamnă că ceea ce vedeți acum, practic, e forma finală.”

Mai departe se lucrează la cel mai mare tunel care s-a construit până acum la noi pe o autostradă.

Are aproape 2 kilometri și două galerii, fiecare cu câte două benzi de mers și una de urgență. Galeriile au 8 metri înălțime și aproape 14 metri lățime. Autoritățile apreciază că, până în vară, lucrările vor ajunge în punctul în care se va vedea lumina la capătul tunelului.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „La tuneluri am fi undeva la peste 60 - 70% după ce se va structura tunelul, vin montate sistemele de aerisire ale tunelului, sistemele de siguranță ale tunelului, deci, mai sunt etape.”

Săparea tunelului și consolidarea cu beton au loc simultan. Pe șantier lucrează 800 de muncitori și 200 de utilaje. Chiar și așa, cei aproape 10 kilometri dintre Holdea și Margina nu vor fi gata mai devreme de anul viitor.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Ar trebui 12 luni din momentul în care am terminat excavația să circulăm și noi suntem departe de excavație. Vom circula pe acest segment undeva prin vara anului viitor, în niciun caz în această toamnă.”

Șofer: „Eu acum trebuie să ajung la București și vin din Slovacia și ciotul acesta de 19 km, după care de la Sibiu până la Pitești, unde iar nu avem autostradă, sunt aproape 150 km pe care îi facem pe drumuri de genul acesta - vreo două ore.”

Odată deschis, lotul va asigura circulație continuă pe autostrada de la Boița - Sibiu până la granița cu Ungaria, la Nădlac 2. Lucrările la acest segment de drum au început în august 2024, după ani de căutări pentru o soluție compatibilă cu zona protejată Natura 2000.