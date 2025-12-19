Ministerul Dezvoltării finanțează reabilitarea bazinelor de la Complexul „Lia Manoliu”. David Popovici a făcut multe sesizări

Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.

Claudia Alionescu

Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la "Lia Manoliu".

Construit în perioada 1968-1971, acest ansamblu, singurul de acest gen din Bucureşti, este destinat pregătirii sportivilor, unii dintre ei devenind nume sonore ale sportului românesc, însă, în prezent, infrastructura nu mai corespunde standardelor de siguranţă şi performanţă necesare, fiind nefuncţională de ani de zile, precizează ministerul.

"Reprezentând o moştenire sportivă de peste 50 de ani, modernizarea bazinelor nu va fi doar un câştig pentru sportivii de elită, ci şi pentru comunitate. Va fi o investiţie în sănătatea publică, în educaţia tinerilor şi în păstrarea tradiţiei sportive a României”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Lucrările vor fi realizate pe o suprafaţă construită de 12.000 mp, pe un regim de înălţime S+Sth+P (subsol, subsol tehnic şi parter), valoarea estimată a investiţiei este de aproape 100 de milioane de lei, iar durata de realizare a investiţiei este de 30 de luni, dintre care 6 luni sunt pentru etapa de proiectare.

Pe lângă consolidare, reabilitare şi modernizare, complexul va fi eficientizat energetic, va fi reabilitat sistemul de încălzire şi va fi montat un nou sistem de ventilaţie. Totodată, va fi înlocuită tâmplăria exterioară şi vor fi montate corpuri de iluminat cu consum redus, vor fi reabilitate sistemele de filtrare şi tratare a apei şi se va fora pentru a asigura alimentarea bazinelor cu apă din subteran. De asemenea, se vor introduce tribune cu o capacitate de 70, respectiv 110 persoane.

După aprobarea finanţării, obiectivul de investiţii va intra în procedură de licitaţie publică, în vederea încheierii contractului de proiectare şi execuţie.

După modernizare, complexul va deveni un spaţiu deschis, accesibil locuitorilor de toate vârstele, iar organizarea de competiţii internaţionale va aduce beneficii economice şi va contribui la crearea de noi locuri de muncă.

David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la “Lia Manoliu”. În urmă cu câteva zile, el nu era optimist: “Nu ştiu dacă să mai mai am atât de multe speranţe. Vorbesc cred de un an sau doi despre condiţiile de acolo mai ales în timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta”.

Anterior, în august, Popovici a spus că este dorinţa sa personală să obţină renovarea bazinului.

“Una dintre dorinţele mele personale sau obiective este să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu, să ajut să se realizeze. Am vorbit despre asta acum fix un an, după Paris, vorbesc şi acum. Încă aştept”, afirma atunci campionul.

