Pe listă se regăsesc o cabană care caza turiști pe terenul unei unități militare, cinci posturi de medici inventate la Spitalul Militar din Capitală și corturi pentru adăpost cu deficiențe majore. Problemele vor fi cercetate și de procurorii de la Parchetul General și Direcția Națională Anticorupție.

Ministrul Apărării spune că o firmă a primit prin închiriere, de la Unitatea Militară din Oradea, o cazarmă militară în Stâna de Vale, cu scopuri limitate și bine definite prin contract. Doar că beneficiarul ar fi construit ilegal o cabană.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale: „Pur și simplu a turnat fundația, a construit o casă cu cinci camere și trei băi, pe care a pus-o la închiriat pe site-uri de închirieri, în interiorul unității militare. Nu se poate, totuși, pe un teren al Armatei Române, să poți să desfășori astfel de activități. Se va rezilia contractul de închiriere pentru că n-au fost respectate clauzele”.

Reprezentantul firmei acuzate se apără și spune că totul este perfect legal.

Emil Potora, reprezentant SC Emilian Funghi SRL: „Nu știe ce vorbește. Cabana militară am preluat-o acum 12 ani, într-o ruină. Nu am construit-o noi. A fost construită de MApN. Noi doar am reabilitat-o. S-a construit o filigorie lângă cabană, care este demontabilă și nu necesită autorizație. Noi nu avem anunțuri actualizate de închiriere”.

De asemenea, mai multe corturi de adăpost destinate Armatei Române, cumpărate de la o firmă, au fost livrate cu deficiențe majore. Valoarea totală a contractelor este de 44 de milioane de lei. Ministrul Apărării spune că, în doar doi ani, au fost realizate 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă. În unele cazuri, atribuirea contractului s-ar fi făcut la prețul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanți, care au cerut mai puțin.

Corespondent ȘtirileProTV: „Direcția de audit a Ministerului Apărării a mai descoperit cinci posturi de medic înființate din «pix» – acuză Radu Miruță – la Spitalul Militar din București. S-au creat posturi pentru medici care lucrau deja în același spital. Patru dintre cei cinci sunt medici militari și nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN. Până la această oră, Spitalul Militar din Capitală nu a răspuns solicitării noastre de a oferi o reacție”.

Pentru a fi luate măsurile legale, Ministerul Apărării a sesizat, în funcție de caz, Parchetul General sau Direcția Națională Anticorupție.

În ceea ce privește scandalul numirii lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al Fabricii de Armament de la Sadu, ministrul Apărării spune că acesta îndeplinește toate condițiile legale.

Însă PSD le cere celor de la USR să-l retragă urgent pe Caragea, fost șef al Poliției Gorj, actualmente pensionar special, pe motiv că nu ar avea competența necesară pentru a ocupa acest post. Social-democrații mai acuză că la mijloc ar fi vorba despre o sinecură politică, Radu Miruță fiind și el din Târgu Jiu.