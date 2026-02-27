Ministerul Finanțelor anunță un proiect pentru a moderniza modul în care sunt stocate și verificate bonurile. Este vorba despre un nou registru digital și securizat, în care plățile sunt înregistrate automat, fără ca firmele să mai poată face modificări ulterioare. Măsura va reduce portițele de evaziune fiscală.

Ministerul Finanțelor anunță că va dezvolta, împreună cu STS, o nouă aplicație pentru telefoanele mobile.

Corespondent ȘtirileProTV: „Cu ajutorul acestei aplicații, vom avea acces la toate bonurile fiscale pe care le-am primit în urma cumpărăturilor, în format digital. În felul acesta, am putea face retururi mai ușor, de exemplu, dacă vrem să înapoiem un produs, chiar dacă am pierdut bonul pe hârtie sau s-a deteriorat, ori putem să apelăm la garanții fără să trebuiască să păstrăm factura. Și, nu în ultimul rând, putem și să ne asigurăm că bonul pe care l-am primit a fost înregistrat corect de comerciant și nu este unul fictiv, iar suma este, într-adevăr, cea plătită”.

Vorbim despre un nou sistem de administrare a caselor de marcat și de stocare a bonurilor fiscale. Datele vor fi stocate într-un registru digital securizat criptografic, bazat pe tehnologia blockchain, folosită și în cazul criptomonedelor. Astfel, o informație introdusă în sistem nu mai poate fi ulterior scoasă sau schimbată.

Ștefan Stoean, specialist crypto: „Aici s-ar putea identifica un obicei al firmelor care încearcă să dea retur, că, de fapt, aici e problema cu evaziunea, se dă retur și, în momentul acela, se anulează bonul. Acum, dacă vii cu un retur, oricum rămâi cu primul bon și, automat, va fi înregistrat al doilea”.

Noul sistem ar putea ajuta la reducerea evaziunii. În plus, ANAF va putea vedea mai bine și cheltuielile fiecăruia dintre noi și dacă există diferențe exagerate față de nivelul veniturilor.

Velin Ganev, expert echipamente fiscale: „ANAF vede deja informațiile astea, vede la nivelul bancar cam câți bani ar avea cetățeanul respectiv, dar, în continuare, avem foarte mult cash în piață. Aici, prin bonurile fiscale, noi vedem absolut tot, atât numerar, card, vedem și alte instrumente de plată”.

Până la finalul anului viitor vor fi integrate în acest nou sistem cel puțin 5.000 de case de marcat, anunță Ministerul Finanțelor. Pentru asta, nu este nevoie de înlocuirea caselor de marcat. Valoarea proiectului ajunge la aproape 47 de milioane de lei, din care peste două treimi reprezintă fonduri europene nerambursabile.