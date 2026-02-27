Succesul este confirmat de platformele online unde apar tot mai des oferte last minute dar și de către companiile de zbor.

Cu poșeta într-o mână și cu umbrela în cealaltă, Denisa a vizitat recent Londra, prima ei călătorie care a durat mai puțin de 24 de ore.

Denisa Dan, turistă: "Ne-am plimbat pe podurile de peste Tamisa, ne-am făcut niște selfi-uri cu Big Ben și cu Parlamentul și seara am intrat într-un pub, a meritat și nu ne-a costat mai mult decât ne-ar fi costat un weekend sau o zi în țară la noi."

Astfel de escapade în care vizitatorii pot lua pulsul unui oraș într-o singură zi, au început să fie populare și la noi. Psihologii susțin că astfel de deplasări -mai scurte de 24 de ore- aduc o doză de fericire.

Alina Ciupei, psiholog: "Beneficiile apar chiar înainte plecare prin faptul că începem să aticipăm acea experiență și asta ne generează emoții pozitive. Ne reumplem resursele consumate la locul de muncă."

Adriana Șerban, reprezentant platformă de oferte turistice: "Cererea este foarte mare. City Break-uri de o zi este o soluție a oamenilor care vor să călătorească mai des, și nu au timp sau nu au buget, pentru că de cele mai multe ori cazarea este scumpă".

Pentru români, cele mai râvnite destinații pentru vacanțele de o zi sunt Istanbul, Paris, Amsterdam, Milano, Roma sau La Valletta, potrivit datelor oferite de Tarom și Wizzair. Motiv pentru care multe companii au decis să-şi suplimenteze zborurile.

Anastasia Novak, reprezentant companie aeriană: "Observăm o cerere puternică pentru rutele care permit întoarceri convenabile în aceeași zi. Și asta confirmă că acest comportament nu este ocazional".

Dacă̆ aleg să plec din Cluj în Milano cu un zbor de la ora 6 și jumătate dimineața, aş ajunge la destinație aproape de ora 8. Doar cu un mic rucsac la mine, am la dispoziţie aproape zece ore, suficiente pentru mic dejun, prânz şi chiar o plimbare lejeră în care pot include câteva obiective turistice. Zborul de întoarcere e aproape de ora opt seara, deci până la miezul nopţii voi fi înapoi acasă. Astfel de vacanțe de 24 de ore sunt populare în toată Europa și sunt numite „extreme day trips” - asta pentru că e nevoie de o bună organizare și rezistență la oboseală.