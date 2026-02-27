De la punctualitate și anulări de ultim moment, până la confortul scaunelor, procesul de rezervare și serviciile pentru clienți.

Rezultatele au evidențiat atât companii apreciate de călători, cât și operatori care au dezamăgit.

”Which?”, organizația britanică de protecție a consumatorilor, a analizat experiențele a peste 5.500 de pasageri care au zburat în ultimul an din Marea Britanie. Evaluarea a luat în calcul punctualitatea, anulările, confortul scaunelor, procesul de rezervare și îmbarcare, serviciul clienți și raportul calitate-preț.

La zborurile pe distanțe scurte, operatorul Jet2 a obținut cel mai mare scor. Compania a anulat mai puține zboruri decât rivalii săi și a primit evaluări foarte bune pentru rezervare, relații cu clienții și prețuri. În top se mai află și Lufthansa, Norwegian și British Airways. La polul opus se află două companii populare și în România.

Ryanair a fost cea mai slab cotată companie low-cost pentru procesul de rezervare, îmbarcare, serviciul clienți și mediul din cabină, pentru confortul scaunelor și serviciile oferite la bord. Aproape de finalul clasamentului se află și Wizz Air, pasagerii reclamă în special servicii slabe de relații cu clienții și lipsa comunicării în cazul întârzierilor.

Într-un răspuns pentru Știrile ProTV, reprezentanții companiei Ryanair resping cercetarea şi spun că: „Nici noi, nici cei 208 milioane de pasageri ai noștri nu acordăm vreo atenție acestor sondaje fabricate și rezultatelor lor false”.

Şi cei de la Wizz air au contestat sondajul spunând că se bazează pe un eşantion foarte mic.

„Sondajul Which se bazează pe un eșantion foarte mic. Au fost chestionate 259 de persoane, ceea ce reprezintă doar 0,002% din cei 12 milioane de pasageri transportați pe zborurile noastre din Marea Britanie în 2025. Nicio organizație credibilă nu poate afirma că un astfel de eșantion este reprezentativ”.

În categoria zborurilor mai lungi, Singapore Airlines ocupă primul loc, apreciată pentru confortul cabinelor și îmbarcarea eficientă, în ciuda prețurilor ridicate.

Alte companii cu rezultate foarte bune sunt Emirates, Virgin Atlantic ori Qatar Airways.

Cel mai mic scor pentru zborurile lungi a fost obținut de Aer Lingus, criticată pentru confortul scaunelor și mediul din cabină, în timp ce companiile americane Air Lines, American Airlines și United Airlines s-au clasat, de asemenea, în partea inferioară a clasamentului.