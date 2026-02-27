„Block”, o cunoscută companie americană de plăți și servicii financiare digitale, a anunțat cea mai mare reducere de personal din istoria să: 40% dintre angajați vor fi concediați.

Managerul companiei susține că inteligența artificială permite echipelor mai mici să facă munca a zeci de oameni. Efectele se văd deja în întreaga industrie și nu ocolesc nici România.

CEO-ul companiei Block, Jack Dorsey a anunțat că numărul angajaților va scădea de la peste 10.000 la mai puțin de 6.000. În anunțul care a șocat industria de tehnologie, compania precizează că le va oferi celor concediați salarii compensatorii pentru 20 de săptămâni, adică 5 luni, plus încă o săptămână de salariu pentru fiecare an lucrat.

Paradoxal, concedierile vin pe fondul unor rezultate financiare solide. Câștigurile companiei au depăşit în 2025, 2 miliarde de dolari. Chiar managerul companiei a subliniat că nu este vorba despre dificultăți financiare, ci despre o "nouă paradigmă de lucru" în care echipele mici, asistate de inteligența artificială sunt mai eficiente comparativ cu departamente întregi.

Compania operează mai multe produse folosite de milioane de oameni: plăți cu cardul, transferuri între persoane, cumpărături în rate sau streaming muzical. Block este implicată și în proiecte legate de Bitcoin și blockchain. La scurt timp după anunț, acțiunile Block au crescut cu 20-26% semn că investitorii apreciază schimbarea.

Dragoș Stanca: ”În perioada următoare vom vedea cum companiile își vor schimba modul de funcționare - în loc să ai echipe cu angajați care doar așteaptă să li se spună ce să facă și să se facă ora de plecare acasă, vor fi echipe multi-disciplinare formate din antreprenori sau intra-antreprenori , sau oameni care sunt în limbaj vechi persoane fizice autorizate care vor acţiona că mici companii se vor crea echipe multidisciplinare care vor ajunge să facă lucruri pe care odinioară le făceau companii mult mai mari”.

În țara noastră, sectorul de informații și comunicații are o pondere de 7 la sută în formarea produsului intern brut, și a avut o contribuție de 0,4 procente în creșterea economiei. Angajații se bucură încă de cele mai mari venituri, salariul mediu brut depășește 19 mii de lei potrivit datelor INS.

Chiar și așa, restructurările începute la nivelul giganților IT produc efecte și în sucursalele de la noi.

Florentin Iancu, Sindicatul It Timișoara: ”În continuare companiile reduc în liniște , fără restructurări, ci prin înţelegeri cu salariații numerele cresc, vedem anunțuri aproape zi de zi, proiecte care se închid și vedem un efect negativ în piața IT pentru că sunt puține joburi disponibile”. Departamentele de suport rămân cele mai vulnerabile, iar în România astfel de echipe sunt cele mai întâlnite.