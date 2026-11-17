Naţionala României înfruntă în această seară, la Zenica, de la ora 21:45, reprezentativa Bosniei, în etapa a şasea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii speră la o a doua victorie în grupă, după ce în primele patru meciuri au înregistrat înfrângeri, dar sâmbătă s-au impus cu Polonia.

Lotul României pentru ultima confruntare din grupă, cu Bosnia-Herţegovina

Selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceştia evoluează la cluburi din străinătate şi alţi opt evoluează în campionatul intern.

Portari

Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurenţiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

Fundași

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUŞIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIŞ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

Mijlocași

Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareş ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Nicolae STANCIU şi Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare şi sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareş ILIE.

Sistemul Competițional al Ligii B a Națiunilor

Câştigătoarele grupelor promovează în Liga A.

Echipele clasate pe locul al doilea participă la barajele dintre Liga A şi Liga B împotriva celor două echipe clasate pe locul al treilea cu cele mai slabe rezultate şi a celor două echipe clasate pe locul al patrulea cu cele mai bune rezultate din Liga A.

Echipele clasate pe locul al treilea rămân în Liga B.

Echipele clasate pe locul patru dispută barajul dintre Liga B şi Liga C împotriva celor patru echipe clasate pe locul doi din grupele Ligii C.

Situaţia în Grupa B4

Clasament: Suedia (13 puncte), Bosnia-Herţegovina (8), Polonia (4), România (3)

Meciurile rămase din Grupa B4

Marţi, 17 noiembrie

Bosnia-Herţegovina - România

Polonia - Suedia.

România, victorie cu Polonia pe Arena Națională, în Liga Națiunilor

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, selecţionata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii şi-au luat astfel revanşa după înfrângerea cu 6-0 de la Varşovia, din octombrie. Sunt primele puncte obţinute de România în grupă şi primele pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner.

Golurile au fost marcate de Cicâldău, în minutul 68 şi Dennis Man, în minutul 72, respectiv Benedyczak '82.

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă seară, că echipa României a arătat bine la meciul cu Polonia şi a subliniat că victoria a fost obţinută cu ajutorul fanilor prezenţi pe Arena Naţională.