În același timp, autoritățile americane continuă să dezbată dacă Iranul are capacitatea sau intenția de a pune în aplicare un asemenea plan.

Surse familiarizate cu cele mai recente informații au descris pregătirile iraniene drept o încercare de a păstra deschise mai multe opțiuni, nu ca pe un indiciu al unui atac iminent.

Cu toate acestea, planurile identificate de serviciile americane sunt foarte detaliate și includ locații și ținte specifice, au declarat două dintre surse. Informațiile au determinat autoritățile americane să intensifice pregătirile pentru eventuale situații de urgență.

Într-o declarație oficială, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a afirmat că Statele Unite „monitorizează toate amenințările potențiale, însă, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa teritoriului național”.

Washingtonul se teme de o escaladare fără precedent din partea Iranului

Oficialii americani interpretează aceste informații drept un semnal alarmant al disponibilității Iranului de a escalada conflictul, într-un moment în care Teheranul se confruntă cu presiuni intense din cauza atacurilor militare americane și a unei blocade economice severe, despre care oficiali de rang înalt ai administrației Trump au afirmat că „devastază” țara.

Potrivit surselor, informațiile arată că Teheranul pregătește activ posibile atacuri pe teritoriul Statelor Unite, chiar dacă nu există dovezi că autoritățile iraniene au decis să le execute.

„Dacă au efectiv personalul necesar pentru a pune în aplicare un asemenea plan este încă o chestiune asupra căreia există opinii diferite”, a declarat una dintre surse.

În timp ce negocierile diplomatice pentru încheierea conflictului avansează cu dificultate, președintele Donald Trump a declarat săptămâna trecută că războiul se va încheia „destul de curând”.

Cu toate acestea, urgența cu care autoritățile americane încearcă să prevină noua amenințare evidențiază caracterul instabil și imprevizibil al unui conflict care s-a dovedit extrem de dificil de soluționat.

Situația ridică și perspectiva ca războiul declanșat de Trump în februarie să aibă consecințe directe asupra americanilor, dincolo de creșterea prețurilor la carburanți.

Autoritățile americane au organizat reuniuni de urgență. Secretarul Trezoreriei, mutat într-o locuință militară

Două dintre surse au declarat că oficialii americani au organizat mai multe reuniuni în ultima săptămână pentru a discuta măsurile de contracarare a amenințării.

Una dintre surse a descris aceste pregătiri drept „prudente”.

Informațiile apar în contextul în care amenințările provenite din Iran au determinat Serviciul Secret al Statelor Unite să îl mute, săptămâna trecută, pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o locuință aflată într-o facilitate militară.

Întrebat marți despre informațiile publicate de CNN, președintele Donald Trump a declarat că Iranul va „plăti un preț cum nicio altă țară nu a mai plătit vreodată” dacă va ataca Washingtonul.

Trump a adăugat că administrația sa tratează situația „cu seriozitate”.

La rândul său, secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a descris planurile iraniene drept „aspiraționale”, precizând că acestea nu reprezintă o „amenințare nouă”.

Iranul ar fi pregătit de mai mulți ani planuri împotriva oficialilor americani

Planurile iraniene de a ataca actuali și foști oficiali americani nu reprezintă o noutate.

Acestea datează încă din timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump și au vizat în principal oportunități de asasinare a oficialilor americani în timpul deplasărilor acestora în străinătate.

Printre cazurile investigate se numără și un presupus complot din 2024, care implica angajarea unor persoane pentru asasinarea lui Trump.

Oficialii americani avertizează însă că Statele Unite sunt extrem de vulnerabile în fața unor atacuri cu arme neconvenționale.

O „bombă murdară” este un dispozitiv exploziv convențional care conține materiale radioactive, acestea fiind dispersate în momentul detonării.

Potrivit oficialilor citați, asemenea dispozitive sunt relativ ușor de asamblat.

Iranul nu ar avea neapărat nevoie să introducă în Statele Unite agenți special antrenați. Ar putea fi suficient să convingă o persoană care locuiește deja pe teritoriul american să execute atacul.

Serviciile americane au interceptat informații despre posibile materiale explozive ascunse în SUA

Potrivit uneia dintre surse, serviciile de informații americane au interceptat comunicări iraniene în care se susține că Teheranul ar fi ascuns deja pe teritoriul Statelor Unite materiale necesare fabricării unor bombe.

Oficialii americani au opinii diferite în privința credibilității acestor informații.

Cu toate acestea, există o percepție larg răspândită în rândul acestora că ar fi foarte ușor și chiar probabil ca Iranul să fi introdus deja în SUA materiale nucleare sau agenți chimici care ar putea fi utilizați împreună cu un dispozitiv exploziv convențional.

„Având în vedere cât de permeabilă a fost granița noastră în cea mai mare parte a ultimilor zece ani, ar fi fost extrem de ușor să introducă agenți în țară”, a declarat una dintre sursele apropiate informațiilor obținute de serviciile americane.

Acești agenți ar fi putut ulterior să procure și să amplaseze componentele necesare fabricării unor bombe, a explicat sursa.

Un alt oficial a afirmat că numeroși responsabili din domeniul securității naționale presupun că materiale nucleare introduse în prealabil pe teritoriul Statelor Unite s-ar putea afla acolo de ani sau chiar de decenii.

Aceste afirmații reprezintă evaluări și suspiciuni ale surselor citate, nu dovezi confirmate public privind existența unor asemenea materiale.

Iranul respinge acuzațiile: „Sunt false și fabricate”

Un purtător de cuvânt al Misiunii Iranului la Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la New York, a transmis într-o declarație că Teheranul respinge categoric acuzațiile.

„Iranul consideră utilizarea armelor chimice, în orice circumstanțe, drept complet ilegitimă și respinge categoric și fără echivoc acuzațiile false și fabricate care circulă în această privință”, a declarat reprezentantul iranian.

Purtătorul de cuvânt nu a abordat în mod explicit informațiile serviciilor americane privind un posibil plan de atac cu o „bombă murdară”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a afirmat marți, într-o postare pe rețelele sociale, că cei care au declanșat războiul „încearcă să fabrice o aparență de legitimitate pentru noi agresiuni și atrocități”.