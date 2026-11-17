În mod tradițional, bancnotele de 100 de dolari americani îi pun în valoare pe oameni de stat, precum Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Franklin D. Roosevelt sau George Washington, notează News.ro.

Anumite serii concepute de Monetăria Statelor Unite au onorat, de-a lungul istoriei, și alte personalități marcante ale țării: poeta Maya Angelou, astronauta Sally Ride, actrița Anna May Wong și cântăreața cubaneză Celia Cruz.

În 2029, o figură cunoscută din cultura pop americană va apărea pe monedele de un dolar. Statul Washington a decis să-i aducă un omagiu lui Jimi Hendrix, originar din Seattle, chitarist legendar decedat în 1970, la doar 27 de ani. Moartea sa i-a emoționat pe toți fanii de rock, jazz și blues, în urmă cu 56 de ani. În cei patru ani de carieră, el și-a lăsat amprenta asupra muzicii, cu patru albume de referință și hituri de neuitat, precum „Hey Joe”, „Purple Haze” și „Little Wing”.

Vestul american se mândrește astăzi că a dat naștere, pe pământurile sale, unuia dintre cei mai mari chitariști electrici din toate timpurile. „Prin spiritul său inventiv, contribuția sa la istoria chitarei și legăturile sale profunde cu Washingtonul, Jimi Hendrix este candidatul ideal pentru a ne reprezenta ca stat”, a declarat Bob Ferguson, guvernatorul statului Washington, pentru revista Classic Rock.

Apariția sa pe dolarul american se înscrie în cadrul programului „American Innovation” al United States Mint, instituția însărcinată cu fabricarea monedelor americane.

Înainte de a-l alege pe Jimi Hendrix, statul Washington a organizat o consultare publică. Un comitet format din „specialiști în istorie și inovație” s-a reunit pentru a dezbate cel mai potrivit candidat. Printre concurenți s-a aflat regretatul Bruce Lee, vedetă a filmelor de arte marțiale de la sfârșitul anilor 1960. Janie Hendrix, sora chitaristului, a salutat această decizie în revista Classic Rock. Ea a recunoscut, de asemenea, că „creativitatea” fratelui său „a schimbat muzica pentru totdeauna”.

Conform regulilor programului „American Innovation” – care emite patru monede noi în fiecare an în diferite state –, pe una dintre fețele monedei va fi gravată Statuia Libertății. Cealaltă fațetă ar trebui să prezinte, conform deciziei secretarului Trezoreriei SUA, o fotografie a lui Jimi Hendrix cu o chitară Fender Stratocaster neagră. Fotografia a fost realizată în februarie 1969, în timpul unui concert la Royal Albert Hall din Londra, alături de formația The Jimi Hendrix Experience.

Guvernatorul statului Washington precizează că această monedă nu va fi pusă în circulație, deoarece este un obiect de colecție. Prețul nu a fost încă dezvăluit.