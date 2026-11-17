Belfast Boys' Model a trimis scrisori părinților, în care le-a atras atenția că lansarea jocului, programată joi, coincide cu examenele de matematică GCSE, relatează BBC.

Reprezentanții școlii au transmis că „activități precum jocul Grand Theft Auto pot aștepta până în weekend”.

Luni, conducerea instituției a anunțat că elevii care vor veni la școală atât joi, cât și vineri vor participa la o tragere la sorți pentru a câștiga unul dintre două carduri cadou în valoare de 70 de lire sterline, valabile pentru PlayStation sau Xbox.

În scrisoarea trimisă părinților, despre care a relatat emisiunea The Nolan Show, școala le-a reamintit acestora „importanța asigurării prezenței elevilor la cursuri joi, 19 noiembrie”.

Instituția a precizat că „toți elevii din anul 11 și o parte dintre cei din anul 12” vor susține joi un examen de matematică GCSE, chiar în ziua lansării jocului.

Mary Montgomery, directoarea școlii, a declarat că „principalul obiectiv” al scrisorii sale a fost examenul de matematică de joi și „încurajarea băieților să vină la școală și să fie pregătiți să obțină cele mai bune rezultate”.

„Rezultatele la examenele GCSE au fost excelente în ultimii ani și vrem să continuăm această performanță”, a spus ea.

„Scrisoarea a atras atenția și asupra lansării GTA, care i-ar putea tenta pe unii băieți să rămână acasă. Totuși, ideea oferirii voucherelor pentru jocuri a venit chiar de la elevi.”

Noua lansare GTA după 13 ani

GTA VI va fi lansat joi, la 13 ani de la apariția versiunii precedente. Costurile de dezvoltare sunt estimate la peste un miliard de dolari (866 de milioane de lire sterline).

În 2013, odată cu lansarea GTA V, a apărut expresia „gripa GTA”, folosită pentru a descrie numărul mare de zile de concediu medical pe care angajații le-ar fi luat în acea perioadă.

Luni, școala a anunțat că toți elevii prezenți joi și vineri vor participa la tragerea la sorți pentru câștigarea unuia dintre cele două carduri cadou în valoare de 70 de lire sterline, valabile pentru PlayStation sau Xbox.

Șeful elevilor din cadrul instituției a declarat că „ideea a venit chiar de la noi, elevii”.

„Am vrut să facem ceva pozitiv pentru a marca Ziua Internațională a Bărbaților și, mai ales, pentru a strânge bani pentru o organizație caritabilă care sprijină victimele de sex masculin ale violenței domestice. Pentru noi, cel mai important lucru a fost ca un număr cât mai mare de băieți să vină la școală, astfel încât toată lumea să poată participa și să sprijine strângerea de fonduri”, a spus acesta.

El a adăugat că jocurile video îi pot ajuta pe elevi „să se relaxeze și să gestioneze o parte din stresul provocat de examene, ceea ce este important în condițiile în care săptămâna aceasta au loc probele GCSE”.

Ce este GTA 6?

Considerat unul dintre cele mai așteptate jocuri video din istorie, GTA VI este cel mai nou titlu din seria Grand Theft Auto, lansată în urmă cu mai mulți ani,

Seria a stârnit în trecut controverse din cauza modului în care prezintă violența și infracționalitatea. GTA VI este și cel mai scump joc video realizat vreodată, costurile de dezvoltare fiind estimate la peste un miliard de dolari (866 de milioane de lire sterline).

Precedentul joc din serie, GTA V, s-a vândut în aproape 230 de milioane de exemplare, devenind unul dintre cele mai bine vândute jocuri din toate timpurile și generând venituri de miliarde de dolari pentru dezvoltatorul Rockstar.

GTA VI va avea, pentru prima dată într-un joc 3D al seriei, o protagonistă feminină care poate fi controlată de jucători: Lucia. Alături de ea va fi Jason, partenerul său de viață și de infracțiuni, care va putea fi și el controlat.

La fel ca în jocurile precedente, acțiunea celui de-al șaselea titlu se desfășoară într-un stat american fictiv. De această dată, este vorba despre Leonida, versiunea imaginată de Rockstar a statului Florida.