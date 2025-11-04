Toate familiile rămase fără case după explozia din Rahova se mută în locuințe provizorii. Cine achită chiria

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti, iar până la sfârşitul săptămânii se va rezolve cazarea pentru toate cele 50 de familii afectate.

Prefectul declarat marți că la Primăria Capitalei a avut loc o şedinţă cu locatarii afectaţi şi se discută aspectele legale, astfel încât primarul să fie mandatat de locuitori să se ocupe de cadrastrare, autorizaţia de construire pentru noul imobil.

”Oamenii au început să revină în locuinţe, dar doar cei din celelalte patru scări care nu au fost afectate direct de explozie. În scara care a fost afectată direct de explozie, oamenii nu se pot întoarce, pentru o lungă perioadă de timp. Oamenii nu vor fi lăsaţi de izbelişte, vor avea unde să locuiască, pe termen mediu şi lung. O parte dintre aceştia încă stau la hotel”, a spus prefectul Capitalei.

Prefectul a precizat că 39 de familii, astăzi, sunt deja mutate în chirii, care sunt decontate de Primăria Municipiului Bucureşti, fiecare în funcţie de câte persoane locuiau, astfel încât să aibă tot ce e nevoie, într-un spaţiu cel puţin similar cu ce aveau înainte.

”Sunt undeva la 54 de apartamente, deci în jur de 50 de familii. Până la sfârşitul săptămânii, ar trebui să se rezolve cazarea pentru absolut toate familiile care stăteau în scara aceea”, a mai spus Nistor.

Primarul se va ocupa de acte în numele locuitorilor afectați

Potrivit prefectului, chiar dacă în celelalte scări oamenilor le-a fost permis accesul să revină, scara afectată de explozie este încă sigilată şi păzită şi nimeni nu are voie acolo.

”De ce s-a aşteptat atât? În primul rând, anchetatorii trebuiau să iau probe de la faţa locului şi aveau nevoie de un accept de la ei. Apoi, acest bloc trebuie pus în siguranţă, să se asigure că nu pot cădea etajele superioare peste celelalte şi nu se poate dărâma. După ce va fi pus în siguranţă şi aici a fost o mică problemă legală, să înţelegem exact care sunt paşii care trebuie făcuţi, şi astăzi a fost o nouă şedinţă la primărie, cu locatarii, înţeleg că sâmbătă va mai fi o nouă întâlnire cu aceştia, pentru că aceştia trebuie să mă mandateze primarul ca, în numele lor, fiind proprietatea lor până la urmă, să se ocupe de cadastrare, să se ocupe de autorizaţia de construire şi toţi paşii care sunt necesari. După ce se întâmplă acest lucru şi blocul poate fi pus în siguranţă, anchetatorii vor mai intra o dată acolo şi apoi, cu ajutorul celor de la ISU, încercăm să dăm accesul şi locuitorilor să-şi ia ce mai au nevoie din case, bani, obiecte personale importante şi aşa mai departe”, a arătat prefectul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













