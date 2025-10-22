Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze

Poliția va sigila blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze de săptămâna trecută, pentru a permite colectarea de date suplimentare, dacă va fi nevoie, după încheierea cercetărilor la fața locului.

Declarația a fost făcută de șeful Direcției de Investigații Criminale a Poliției, chestorul Cristian Gheorghe, cel care conduce ancheta poliției în acest caz, dar și cercetările de la locul tragediei.

El a menționat că accesul anchetatorilor este foarte limitat în imobil, din cauza riscului de prăbușire. Din acest motiv, investigațiile se fac de la distanță.

Astfel, întreaga structură a imobilului a fost scanată 3D cu ajutorul unor dispozitive cu laser, iar accesul în clădire, pentru colectarea de date, se face cu ajutorul unor roboți.

“Folosim niște dispozitive cu laser care filmează în secțiunea blocului și în secțiunile camerelor explodate, să vedem amplitudinea exploziei, configurația pereților, a planșeelor, guri de aerisire și așa mai departe. (…)

Aceste dispozitive pe care le folosesc colegii de la Criminalistică filmează în secțiune, practic reconstituie secțiunea blocului așa cum este el, iar cei de la INSEMEX au capacitatea și posibilitatea să reconstituie în funcție de ceea ce au găsit și ceea ce au admnistrat la fața locului. Interpretează fiecare urmă a exploziei și în funcție de asta calculează tehnic suflul exploziei, cât de departe s-a dus un perete sau o ușă, sau ce a dislocat explozia în sine”, a explicat Cristian Gheorghe.

"În general, acest gen de expertiză, pentru că folosește mai mulți parametri, durează foarte mult — asta, pe de o parte — și, pe de altă parte, sunt mai mulți factori de specialitate care intervin; de exemplu, ISC-ul trebuie să facă o reconfigurare și o analiză a structurii de rezistență, să vadă dacă blocul mai rezistă, să vadă dacă porțiunea asta este compromisă total și așa mai departe. Adică este, din păcate, de durată", a adăugat el

Blocul va fi sigilat

Șeful Direcției de Investigații Criminale a precizat și că, imediat după finalizarea cercetărilor la fața locului, blocul va fi sigilat, pentru a permite prelevarea de probe suplimentare dacă ancheta o va cere. Cu alte cuvinte, imobilul nu poate fi deocamdată demolat.

“Se fac toate lucrurile astea (investigațiile – n.r.) care mai durează. Și după ce vom termina partea de scanat, o să sigilăm blocul și o să-l punem în conservare pentru ca ulterior să putem să folosim, dacă va mai fi nevoie, date suplimentare din interiorul acestuia”, a spus Cristian Gheorghe.

