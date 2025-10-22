Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze

Interviurile Stirileprotv.ro
22-10-2025 | 17:38
×
Codul embed a fost copiat

Poliția va sigila blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze de săptămâna trecută, pentru a permite colectarea de date suplimentare, dacă va fi nevoie, după încheierea cercetărilor la fața locului.

autor
Stirileprotv

Declarația a fost făcută de șeful Direcției de Investigații Criminale a Poliției, chestorul Cristian Gheorghe, cel care conduce ancheta poliției în acest caz, dar și cercetările de la locul tragediei.

El a menționat că accesul anchetatorilor este foarte limitat în imobil, din cauza riscului de prăbușire. Din acest motiv, investigațiile se fac de la distanță.

Astfel, întreaga structură a imobilului a fost scanată 3D cu ajutorul unor dispozitive cu laser, iar accesul în clădire, pentru colectarea de date, se face cu ajutorul unor roboți.

“Folosim niște dispozitive cu laser care filmează în secțiunea blocului și în secțiunile camerelor explodate, să vedem amplitudinea exploziei, configurația pereților, a planșeelor, guri de aerisire și așa mai departe. (…)

Citește și
explozie rahova detaliu
Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri

Aceste dispozitive pe care le folosesc colegii de la Criminalistică filmează în secțiune, practic reconstituie secțiunea blocului așa cum este el, iar cei de la INSEMEX au capacitatea și posibilitatea să reconstituie în funcție de ceea ce au găsit și ceea ce au admnistrat la fața locului. Interpretează fiecare urmă a exploziei și în funcție de asta calculează tehnic suflul exploziei, cât de departe s-a dus un perete sau o ușă, sau ce a dislocat explozia în sine”, a explicat Cristian Gheorghe.

"În general, acest gen de expertiză, pentru că folosește mai mulți parametri, durează foarte mult — asta, pe de o parte — și, pe de altă parte, sunt mai mulți factori de specialitate care intervin; de exemplu, ISC-ul trebuie să facă o reconfigurare și o analiză a structurii de rezistență, să vadă dacă blocul mai rezistă, să vadă dacă porțiunea asta este compromisă total și așa mai departe. Adică este, din păcate, de durată", a adăugat el

Blocul va fi sigilat

Șeful Direcției de Investigații Criminale a precizat și că, imediat după finalizarea cercetărilor la fața locului, blocul va fi sigilat, pentru a permite prelevarea de probe suplimentare dacă ancheta o va cere. Cu alte cuvinte, imobilul nu poate fi deocamdată demolat.

“Se fac toate lucrurile astea (investigațiile – n.r.) care mai durează. Și după ce vom termina partea de scanat, o să sigilăm blocul și o să-l punem în conservare pentru ca ulterior să putem să folosim, dacă va mai fi nevoie, date suplimentare din interiorul acestuia”, a spus Cristian Gheorghe.

Sursa: StirilePROTV

Etichete:

Dată publicare: 22-10-2025 17:30

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri
Stiri actuale
Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri

Ancheta în cazul exploziei de la blocul din Rahova arată că o acumulare masivă de gaze a dus la catastrofă! Polițiștii care investighează cazul au făcut declarații.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28