Explozia din Rahova. Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de miercuri

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după finalizarea cercetărilor penale la faţa locului.

El a scris, marţi, pe Facebook, că siguranţa rămâne prioritatea principală şi că accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program: miercuri, între orele 09:00 şi 10:30 - Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317, intervalul orar 10:30 - 12:00 - Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319, între orele 12:00 şi 13:30 - Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319, în intervalul orar 13:30 - 15:00 - Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

Potrivit prefectului Andrei Nistor, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

„Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate", a adăugat sursa citată.

Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

