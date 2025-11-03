Schimbare de comportament a românilor, după explozia blocului din Rahova. Creșterea înregistrată în urma tragediei

După explozia blocului de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în care trei persoane au murit și 15 persoane au fost rănite, s-a înregistrat o creștere puternică în ceea ce privește asigurările de locuință.

Portofoliul PAID, asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe, a cunoscut o creștere puternică a vânzărilor după explozia blocului de locuințe din cartierul bucureștean Rahova. Astfel, datele analizate de Profit.ro arată un avans de peste 16.000 polițe, la aproape 2,33 milioane de contracte.

Portofoliul a crescut timp de 6 zile, în intervalul 23-29 octombrie. O poliță PAID intră în vigoare la 5 zile după semnare. Explozia a fost pe 17 octombrie, astfel că din pe 22 octombrie sunt văzute primele efecte.

Sursa citată a relatat recent că, după explozia puternic mediatizată la blocul din Rahova, unde doar o parte dintre locatari aveau încheiate polițe de asigurare a locuinței, românii s-au grăbit imediat să încheie contracte.

Astfel, de exemplu, numărul polițelor vândute după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova a crescut cu 60% chiar în ziua tragediei, comparativ cu media zilnică din ultima lună, transmite Allianz-Țiriac Asigurări, locul doi în piața de profil. "În ultima lună, compania noastră a încheiat în medie aproximativ 600 polițe facultative de locuință My Home pe zi, prin toate canalele de vânzare. Vineri, 17 octombrie 2025, ziua în care a avut loc explozia din Rahova, numărul polițelor a fost semnificativ mai mare, atingând un nivel cu 60% mai mare decât media zilnică din ultima lună, ceea ce a reprezentat un maximum al perioadei. Acesta este un semnal clar că oamenii realizează, mai ales în fața unor evenimente nefericite, importanța protecției financiare pentru locuințele lor”, se arată în comunicatul asiguratorului.

La nivelul blocului afectat, cel în care a avut loc explozia, Allianz-Țiriac Asigurări a activat planul de intervenție rapidă, având 9 locuințe asigurate prin polițe facultative. În total, în zonă, 27 de locuințe sunt protejate prin polițe emise de societate.

Valoarea totală asigurată a celor 27 de locuințe este de aproximativ 2 milioane de euro, dintre care peste 720.000 de euro reprezintă valoarea asigurată a locuințelor din Blocul 32. Pentru clienții care au suferit daune majore și care nu pot locui în casele lor, polița noastră My Home oferă o acoperire pentru cazare temporară, de până la 500 de euro pe lună, timp de 90 de zile.

Și Groupama, liderul pieței de profil, a constatat în ultimele ore un interes în creștere pentru asigurările de locuințe, după explozie, dar susține că este prematur să fie trasă o concluzie în acest sens.

"În portofoliul Groupama se regăsesc 9 locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 21 în zona adiacentă, valoarea totală a sumelor asigurate ridicându-se la aproximativ 11 milioane de lei. Groupama are în portofoliu aproximativ 400.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței", precizează compania.



