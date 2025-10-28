Suma plătită de Primăria Capitalei pentru 50 de familii afectate de explozia din Rahova

28-10-2025
explozie bloc rahova

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat din partea Primăriei Capitalei pentru aproximativ 50 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la un bloc din cartierul Rahova.

Mihai Niculescu

Potrivit unei informări de presă a Primăriei Municipiului București (PMB), transmisă marți, a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgență pentru locatarii din scara nr. 2, cea afectată de deflagrație. Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane, iar valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare persoană.

Plățile au fost finalizate prin virament pentru 47 de familii, iar în numerar, efectuate marți, la casierie, pentru patru familii.

Situația cazării victimelor

În ceea ce privește cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu și lung, iar alte 142 de persoane sunt cazate în unități hoteliere.

Explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova a provocat moartea a trei femei și a rănit 15 persoane, fiind unul dintre cele mai grave incidente de acest tip din București din ultimii ani. Autoritățile continuă să ancheteze cauzele exacte ale deflagrației și să ofere sprijin victimelor.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-10-2025 15:35

