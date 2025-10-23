De ce locuitorii blocului explodat din Rahova nu pot primi apartamente gratis dacă va fi reconstruit de stat imobilul

Stiri Politice
23-10-2025 | 15:22
Ioana Dogioiu
Inquam Photos / George Călin

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că statul nu are, în prezent, un cadru legal care să îi permită reconstrucția blocului distrus în explozia din cartierul bucureștean Rahova.

autor
Stirileprotv

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul iar dacă se reconstruieşte de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile.

Ea a precizat că există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume ca blocul să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei. Dogioiu a mai afirmat că toate costurile, ajutoarele, toate procesele privind această explozie sunt în evaluare.

”Deocamdată toate ajutoarele pentru acest acest dezastru care s-a întâmplat în Rahova şi pentru care personal, transmit toate regretele şi toate condolenţele mele famililor care au avut de suferit, pentru această chestiune costurile, ajutoarele, toate procesele sunt în evaluare. Deocamdată a deblocat Primăria Bucureşti. Urmează şi o evaluare la nivelul Guvernului”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Despre afirmaţia ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, că Guvernul în momentul de faţă ia în calcul să refacă acel bloc, însă apartamentele oamenilor care au fost afectate de explozie ar urma să fie date înapoi către oameni sub formă de chirie, Ioana Dogioiu a precizat că în acest moment ”nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul, dispare cu totul”.

Citește și
Rahova
Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă

”Nu e vorba de reparaţii. Nu e vorba de ajustări. E vorba de pieirea până la zero a unui imobil care trebuie reconstruit tot, de la fundaţie până la acoperiş”, a spus ea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că, ”în momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere”.

”Folosesc termenul juridic. Aşa se numeşte, pieire. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui. Nu mai există. Asta este situaţia. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Şi tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puţin probabil din primele date, nu mă pronunţ eu, dar toate datele arată că au existat acolo nişte erori ale unor persoane, instituţii, vom vedea anchetele în desfăşurare, conform legislaţiei noastre şi oricărei legislaţii de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu, trebuie să îl repare. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul. Există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei şi ambele sunt viabile”, a arătat Ioana Dogioiu, citată de News.ro.

Ea a mai explicat că, în ceea ce priveşte modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadrul juridic.

”Ceea ce statul poate să facă şi există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă, este să achite costul acestor apartamente, sub formă de despăgubiri, în mod cert pentru cei care au asigurare şi să preia asigurările lor, sau să acorde nişte ajutoare, pe model Broşteni, pentru cei care au avut poliţa obligatorie de asigurare. Toate aceste elemente pe care eu vi le dau sunt doar ca titlu de ipoteză, sunt în analiză în acest moment”, a arătat aceasta. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai afirmat că deocamdată nici analiza tehnică nu s-a încheiat şi nu ştim ce o să se întâmpe cu blocul.

”Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat, cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Sigur, explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima, dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui, încât nu mai poate să fie reparat. Şi de aici, o seamă de probleme juridice, pe care vi le-am expus”, a arătat Dogioiu, precizând că statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor.

”Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate, adică e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat şi odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt şi care va fi forma finală a acestei ordonanţe pe care a iniţiat-o Ministerul Dezvoltării, rămâne de văzut”, a adăugat ea.

Sursa: News.ro

Etichete: explozie, rahova, Ioana Dogioiu,

Dată publicare: 23-10-2025 14:42

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă
Stiri actuale
Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă

În București, peste 300 de locuitori din zona afectată de explozia din cartierul Rahova aveau asigurări facultative pentru locuințe și vor primi despăgubiri.

Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze
Interviurile Stirileprotv.ro
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze

Poliția va sigila blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze de săptămâna trecută, pentru a permite colectarea de date suplimentare, dacă va fi nevoie, după încheierea cercetărilor la fața locului.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data
Stiri Politice
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat
Stiri actuale
Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat

Incident de securitate la Ambasada Rusiei de la București. Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive ar fi încercat să intre în noaptea de miercuri spre joi, cu maşina în porţile misiunii diplomatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28