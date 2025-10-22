Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă

În București, peste 300 de locuitori din zona afectată de explozia din cartierul Rahova aveau asigurări facultative pentru locuințe și vor primi despăgubiri.

Până acum, s-au deschis 27 de dosare de daună, inclusiv pentru apartamente distruse în totalitate, pentru care oamenii vor primi banii curând, anunță companiile de asigurări. Această nenorocire atrage atenția asupra importanței unei astfel de protecții pentru locuințe. În Corbeanca, primăria a amendat 1.800 de locuitori pentru că nu aveau nici măcar asigurarea obligatorie, care acoperă daune în cazul unor dezastre naturale.

Din cele 320 de locuințe din Rahova, din zona exploziei, care aveau o asigurare facultativă, au fost deschise deja 27 de dosare de daună. Șapte sunt pentru locuințe distruse complet.

Alexandru Ciuncan, UNSAR: Proprietarul va primi din partea companiei de asigurări întreaga sumă înscrisă pe polița de asigurare. Se cheamă suma asigurată, deci valoarea pentru care este asigurată locuința. Separat, majoritatea polițelor de asigurare facultative acoperă și daunele suferite de bunurile din locuință.

Cât costă o asigurarea facultativă pentru locuință

Pentru situații ca cea din Rahova, este nevoie de o asigurare facultativă, și doar 3 din 10 locuințe din România sunt protejate de o astfel de poliță, care include riscul de explozie.

Prețul variază în funcție de valoarea locuinței și riscurile pentru care e protejată.

De exemplu, iată o ofertă pentru un apartament cu 2 camere din București, cu o sumă asigurată de 70.000 de euro. Prețul poliței pleacă de la 40 de euro pe an, dacă vorbim doar de riscuri de bază, ca incendiu, trăsnet ori explozie, și ajunge la 100 de euro, dacă polița acoperă și alte riscuri, ca furtul sau vandalismul.

Separat, este nevoie de asigurarea obligatorie, așa-numita poliță PAD, care costă 130 de lei pentru construcțiile din beton și e utilă în cazul dezastrelor naturale, adică inundații, cutremur sau alunecări de teren.

Doar 17% din locuințele din România au asigurare obligatorie. Deși legislația prevede de mulți ani amenzi pentru cei care nu au una, abia acum au fost date primele sancțiuni.

Primăria din Corbeanca a amendat aproape 1.800 de locuitori cu 500 de lei, pentru că nu aveau poliță PAD. Dacă achită în 14 zile, plătesc jumătate din minimul prevăzut, adică 50 de lei.

Ștefan Apăteanu, primar Corbeanca: Să trag un semnal de alarmă, ca toată lumea să înțeleagă că e în responsabilitatea lor să încheie o poliță care până la urmă pe ei îi protejează. Trebuie să încetăm să ne furăm căciula.

Nicoleta Radu, PAID România: Sperăm. Poate, că oamenii vor înțelege că asemenea situații se pot întâmpla, că nu trebuie să spunem că nouă nu ni se poate niciodată.

După inundațiile din Suceava și Neamț, Guvernul a despăgubit cu sume mai mari familiile care aveau asigurarea obligatorie PAD.

