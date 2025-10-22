Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă

Stiri actuale
22-10-2025 | 19:17
Rahova

În București, peste 300 de locuitori din zona afectată de explozia din cartierul Rahova aveau asigurări facultative pentru locuințe și vor primi despăgubiri.

autor
Ștefana Todică

Până acum, s-au deschis 27 de dosare de daună, inclusiv pentru apartamente distruse în totalitate, pentru care oamenii vor primi banii curând, anunță companiile de asigurări. Această nenorocire atrage atenția asupra importanței unei astfel de protecții pentru locuințe. În Corbeanca, primăria a amendat 1.800 de locuitori pentru că nu aveau nici măcar asigurarea obligatorie, care acoperă daune în cazul unor dezastre naturale.

Din cele 320 de locuințe din Rahova, din zona exploziei, care aveau o asigurare facultativă, au fost deschise deja 27 de dosare de daună. Șapte sunt pentru locuințe distruse complet.

Alexandru Ciuncan, UNSAR: Proprietarul va primi din partea companiei de asigurări întreaga sumă înscrisă pe polița de asigurare. Se cheamă suma asigurată, deci valoarea pentru care este asigurată locuința. Separat, majoritatea polițelor de asigurare facultative acoperă și daunele suferite de bunurile din locuință.

Cât costă o asigurarea facultativă pentru locuință

Pentru situații ca cea din Rahova, este nevoie de o asigurare facultativă, și doar 3 din 10 locuințe din România sunt protejate de o astfel de poliță, care include riscul de explozie.

Citește și
explozie rahova
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Prețul variază în funcție de valoarea locuinței și riscurile pentru care e protejată.

De exemplu, iată o ofertă pentru un apartament cu 2 camere din București, cu o sumă asigurată de 70.000 de euro. Prețul poliței pleacă de la 40 de euro pe an, dacă vorbim doar de riscuri de bază, ca incendiu, trăsnet ori explozie, și ajunge la 100 de euro, dacă polița acoperă și alte riscuri, ca furtul sau vandalismul.

Separat, este nevoie de asigurarea obligatorie, așa-numita poliță PAD, care costă 130 de lei pentru construcțiile din beton și e utilă în cazul dezastrelor naturale, adică inundații, cutremur sau alunecări de teren.

Doar 17% din locuințele din România au asigurare obligatorie. Deși legislația prevede de mulți ani amenzi pentru cei care nu au una, abia acum au fost date primele sancțiuni.

Primăria din Corbeanca a amendat aproape 1.800 de locuitori cu 500 de lei, pentru că nu aveau poliță PAD. Dacă achită în 14 zile, plătesc jumătate din minimul prevăzut, adică 50 de lei.

Ștefan Apăteanu, primar Corbeanca: Să trag un semnal de alarmă, ca toată lumea să înțeleagă că e în responsabilitatea lor să încheie o poliță care până la urmă pe ei îi protejează. Trebuie să încetăm să ne furăm căciula.

Nicoleta Radu, PAID România: Sperăm. Poate, că oamenii vor înțelege că asemenea situații se pot întâmpla, că nu trebuie să spunem că nouă nu ni se poate niciodată.

După inundațiile din Suceava și Neamț, Guvernul a despăgubit cu sume mai mari familiile care aveau asigurarea obligatorie PAD.

Imagini șocante în Râmnicu Sărat. Un bărbat a fost înjunghiat de un vecin mai în vârstă. Mama victimei a filmat atacul

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, explozie, bloc, despagubiri, polita de asigurare,

Dată publicare: 22-10-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze
Interviurile Stirileprotv.ro
Blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze nu poate fi încă demolat. Poliția vrea să-l sigileze

Poliția va sigila blocul din Rahova în care a avut loc explozia de gaze de săptămâna trecută, pentru a permite colectarea de date suplimentare, dacă va fi nevoie, după încheierea cercetărilor la fața locului.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri
Stiri actuale
Ce au descoperit anchetatorii la blocul explodat din Rahova. Au ridicat o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri

Ancheta în cazul exploziei de la blocul din Rahova arată că o acumulare masivă de gaze a dus la catastrofă! Polițiștii care investighează cazul au făcut declarații.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28