Târg de nunți la Iași. Reacția unui tânăr care a stat 6 ore după logodnica lui: ”La mine, în 5 minute – îmbrăcat, cumpărat”

Cu gândul la nunta de vis, mii de tineri au vizitat un târg de profil deschis la Iași. Acolo, au putut afla tendințele din acest an, în special pentru rochiile de mireasă sau costumele pentru miri.

Căutate au fost și serviciile menite să ofere invitaților experiențe memorabile. Doi tineri din Galați au venit special la Iași pentru târgul de nunți. Au căutat ținutele pentru cea mai importantă zi din viața lor.

Băiat: ”Este cea mai frumoasă mireasă pe care am văzut-o vreodată și va fi soția mea, îi stă extraordinar”.

Mireasa: ”E prima mea probă și îmi doream să văd și cum îmi stă cu acest voal. Inițial am vrut tafta, dar ulterior am zis să încerc și dantelă”.

Nu este de mirare că viitoarele mirese s-au orientat spre rochiile din dantelă. Materialul grațios este în tendințe anul acesta.

Luiza Pavel, reprezentant stand: ”Anul 2026 aduce o varietate foarte mare de dantele din toate categoriile, franțuzească, cu perle, cu cristale, cu tot felul și foarte mult accesorii. Bolerouri, mâneci cape. În plus, față de anii trecuți am introdus acele trene detașabile cu corset și chockerul. Este un accesoriu care se poartă anul acesta și este în mod special solicitat. Oferă o eleganță aparte”.

Mireasă: ”Chiar completează perfect ținuta, mi se pare că oferă ceva aparte. Mă încântă”.

Verighete de 12.000 lei și stand propriu de înghețată pentru nuntă

Pe margine, multi dintre viitori miri s-au înarmat cu răbdare. Un tânăr a petrecut peste 6 ore la târg împreună cu logodnica lui.

Bărbat: ”E o chestiune mai complicată din punct de vedere al fetelor. La mine a fost destul de rapid, în 5 minute îmbrăcat, schimbat, cumpărat și atât”.

Pe lângă vestimentație, tinerii au gasit si verighete care ajung și la 12.000 de lei perechea. Nu au lipsit nici invitațiile lucrate manual, unde prețurile variază în funcție de complexitate. Iar pentru suma de 4.500 de lei, la nuntă se poate aduce propriul stand cu înghețată.

Fată: ”Avem înghețată nelimitată pe toată durata evenimentului. Avem cornetele colorate natural, roz și negre, decorațiuni de napolitană și toppinguri pentru a satisface cat mai mulți pofticioși”.

Marius Felecan, organizator: ”Își găsesc o varietate largă pentru că acum au ieșit colecțiile pentru 2026, găsesc absolut tot ce au nevoie, de la rochii de mireasă costume, verighete, foto, video”.

