Nuntile și botezurile golesc buzunarele românilor. „Friend-flation”, fenomenul care face prieteniile costisitoare

Stiri Diverse
24-08-2025 | 20:22
petrecere
protv.ro

Prieteniile vin la pachet cu invitații la nunți, botezuri, petreceri sau aniversări. Însă aceste evenimente sunt costisitoare. Așa a luat naștere termenul de „friend-flation” atunci când o prietenie devine costisitoare.

autor
Bianca Ghiță

Din această cauză, unii strâng bani pentru a onora toate invitațiile, în timp ce alții merg doar la apropiați.

Evenimentele sociale precum nunțile, botezurile, petrecerile pentru copii sau aniversările consumă o parte din bugetul personal.

Femeie:Tocmai ce am avut weekendul trecut, de joi până duminică, tot am ținut-o în petreceri, nunți, botezuri.”

Bărbat:Am primit invitațiile de la prieteni, sunt prieteni apropiați. E greu, foarte greu cu bugetul, punem de-o parte, încercăm să strângem în timpul anului.”

Publicația Financial Times numește acest fenomen „friend-flation”, când prietenia devine prea scumpă. Viața este tot mai scumpă, iar evenimentele și întâlnirile cu prietenii vin cu un cost.

Pentru a face un calcul aproximativ despre cât poate cheltui o persoană în această perioadă. În luna octombrie, de exemplu, este ziua a 5 prieteni, am convenit împreună cu gașca la un buget de 200 de lei per sărbătorit. Asta înseamnă 1.000 de lei. Tot în luna octombrie am acceptat invitații la 3 nunți ale persoanelor apropiate, darul mediu fiind de aproximativ 1.000-1.500 de lei de persoană. Ajungem așadar la un total de aproximativ 5.000 de lei.

Adrian Dan, sociolog:Formele acestea de participare la diferite evenimente sociale reprezintă vechea formă de CAR, cum era casa de ajutor reciproc; astăzi primesc eu și cotizez mai departe, mâine primești tu și cotizezi mai departe, dar în perioade de recesiune economică oamenii se uită adânc în portofel și încearcă să prioritizeze, dar în multe situații sunt obligații și atunci se resimte povara financiară și încep calculele și informările: cât dă x, cât este tacâmul, cât trebuie să cotizez în funcție de cât dă nașul, cât dau părinții; pentru familiile cu venituri reduse încep strategiile și pentru a scăpa de asemenea evenimente.”

Mai multe platforme online ajută invitații să stabilească darul în funcție de eveniment, grad de rudenie, localitate și salariu.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 24-08-2025 20:01

