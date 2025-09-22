Târgul de nunți din Iași, luat cu asalt de tinerii care urmează să se căsătorească. Prețuri reduse pentru viitoarele mirese

Stiri Diverse
22-09-2025 | 08:17
Cu gândul la nunta de vis, mii de tineri și-au făcut drum la târgul de profil din Iași. Au văzut cele mai noi colecții de rochii de mireasă, costume elegante pentru miri și decorațiuni.

Elena Bejinaru

Rochiile de gală pentru ziua cea mare se vând la jumătate de preț pentru că am intrat în sezonul reducerilor.

Viitoarele mirese au pornit la „vânătoare" de oferte, însoțite de prietene, mame, nașe sau de partener.

Mireasă: „Eu chiar nu îmi doream o rochie tip prințesă, dar fascinant, acum mi-am schimbat părerea."

Vânzătoare:Este printre cele mai căutate, dar și cele de sirenă se vând foarte bine.”

Vânzătoare:Fiecare mireasă știe ce ar vrea. Dacă cumva nu știe, probează mai multe variante ca să știe cam ce se cere pentru la anul."

O tânără din Franța a venit împreună cu mama ei să caute ținutele pentru nunta care va avea loc la Paris.

Viitoare mireasă:Prețul este foarte bun. În Franța prețurile sunt prea mari."

Reduceri de până la 80% la rochii de mireasă și costume de miri

În această perioadă e lichidare de stoc pentru colecția 2025, iar reducerile sunt și de 80%, spun organizatorii.

Marius Felecan, organizator:Prețul mediu a unei rochii de mireasă este undeva, dacă este mai încărcată și lucrată fin, jur de 7.000–8.000 RON. Iar dacă o prinzi la o reducere, o iei la 3.000–4.000 RON.”

Prețurile rochiilor din colecțiile pregătite pentru 2026 pot fi, de asemenea, negociate, dar numai de anul viitor.

