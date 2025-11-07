Antifrauda vine cu ”darul”. ANAF verifică organizatorii de nunți și botezuri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale.

Potrivit sursei citate, campania de prevenţie a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul contribuabililor care desfăşoară activităţi de organizare de evenimente.

Astfel, în urma mesajului public transmis de ANAF prin campania naţională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie - decembrie 2025, un număr important de societăţi care deţin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile şi obligaţiile fiscale.

Instituţia menţionează că, în perioada iunie - septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creştere de 20,32% comparativ cu anul precedent.

ANAF subliniază că aceste cifre confirmă că o parte semnificativă a contribuabililor din acest domeniu a optat pentru conformare voluntară, înţelegând importanţa fiscalizării corecte a veniturilor din activitatea de organizare de evenimente.

"Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive şi corporative este monitorizată constant de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informaţiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura şi RO e-case de marcat, dar şi informaţiile disponibile din surse publice. Analizele astfel realizate au evidenţiat discrepanţe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente şi veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri. În contextul celor de mai sus, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili, care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale", se menţionează în comunicat.

”Contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil”

Obiectivele controalelor vor viza: emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate; îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

"Evidenţiem că acele societăţi care nu se conformează în termen vor suporta consecinţele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecţi vor beneficia de un tratament fiscal echitabil şi predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenţie. ANAF precizează că acţiunile de verificare nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţii acestora. Controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective", se mai arată în document.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













