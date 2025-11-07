Antifrauda vine cu ”darul”. ANAF verifică organizatorii de nunți și botezuri

Stiri Sociale
07-11-2025 | 16:19
nunta salon
Shutterstock

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale.

autor
Cristian Anton

Potrivit sursei citate, campania de prevenţie a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul contribuabililor care desfăşoară activităţi de organizare de evenimente.

Astfel, în urma mesajului public transmis de ANAF prin campania naţională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie - decembrie 2025, un număr important de societăţi care deţin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile şi obligaţiile fiscale.

Instituţia menţionează că, în perioada iunie - septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creştere de 20,32% comparativ cu anul precedent.

ANAF subliniază că aceste cifre confirmă că o parte semnificativă a contribuabililor din acest domeniu a optat pentru conformare voluntară, înţelegând importanţa fiscalizării corecte a veniturilor din activitatea de organizare de evenimente.

Citește și
micula
ICCJ confirmă măsurile ANAF în cazul Micula: bunurile companiilor rămân sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului

"Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive şi corporative este monitorizată constant de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informaţiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura şi RO e-case de marcat, dar şi informaţiile disponibile din surse publice. Analizele astfel realizate au evidenţiat discrepanţe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente şi veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri. În contextul celor de mai sus, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili, care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale", se menţionează în comunicat.

”Contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil”

Obiectivele controalelor vor viza: emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate; îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

"Evidenţiem că acele societăţi care nu se conformează în termen vor suporta consecinţele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecţi vor beneficia de un tratament fiscal echitabil şi predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenţie. ANAF precizează că acţiunile de verificare nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţii acestora. Controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective", se mai arată în document. 

Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Sursa: Agerpres

Etichete: evenimente, anaf, venituri declarate, verificari, organizatori,

Dată publicare: 07-11-2025 16:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor
Stiri actuale
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor

ANAF anunță că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.  

ICCJ confirmă măsurile ANAF în cazul Micula: bunurile companiilor rămân sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului
Stiri actuale
ICCJ confirmă măsurile ANAF în cazul Micula: bunurile companiilor rămân sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF menţinând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. 

Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii
Stiri Justitie
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

Semne de redresare fiscală: Guvernul reduce costurile cu personalul, ANAF depășește planul de colectare
Stiri Economice
Semne de redresare fiscală: Guvernul reduce costurile cu personalul, ANAF depășește planul de colectare

Cheltuielile de personal sunt în scădere în trimestrul III şi tot în această perioadă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a depăşit planul la încasări, a afirmat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment de specialitate.  

Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro
Stiri Sociale
Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro

ANAF va premia cu 10% din salariu angajații care ating criteriile de performanță și îi va sancționa cu același procent pe cei care nu reușesc acest lucru. Măsura face parte din angajamentele PNRR, nerespectarea ducând la pierderea a 1 miliard de euro.

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD
Stiri Politice
Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD și-a prezentat în discursul său de la tribuna Congresului vizunea sa pentru viitorul formațiunii și strategiei pe care ar trebui să o adopte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Noiembrie 2025

47:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28