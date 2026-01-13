Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase

În 2026, anumite perioade din an sunt considerate nepotrivite pentru organizarea nunților sau oficierea cununiilor religioase, potrivit tradiției și calendarului bisericesc.

Aceste intervale sunt marcate de posturi, sărbători religioase sau alte momente în care se recomandă abținerea de la ceremonii matrimoniale.

Planificarea unei nunți reprezintă un demers complex, ce implică luarea în considerare a multor aspecte organizatorice: alegerea locației, a meniului, a ținutelor, a invitațiilor și, nu în ultimul rând, a datei.

Cuplurile care doresc o cununie religioasă conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, este esențial să țină cont de anumite perioade din an în care nu se oficiază slujbe de cununie.

Astfel de restricții apar notate în calendarul ortodox 2026, în perioadele de post, în sărbătorile importante (praznice împărătești) și în anumite zile stabilite prin rânduiala bisericească (cum ar fi miercurea și vinerea, zile săptămânale de post). Ignorarea acestor intervale poate duce la neplăceri, mai ales dacă, odată rezervate restaurantul și alte servicii, descoperi că nu poți beneficia de slujba religioasă.

Motivul pentru care nunțile trebuie planificate în conformitate cu calendarul ortodox

Semnificația religioasă a căsătoriei în Biserica Ortodoxă

Cununia religioasă, în Biserica Ortodoxă Română, este printre cele șapte Sfinte Taine, alături de Botez, Mirungere, Spovedanie, Împărtășanie, Preoție și Maslu. Aceasta reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru unirea dintre bărbat și femeie, care își manifestă dorința de a trăi împreună în credință și de a-și întemeia o familie. În acest context, respectarea tradițiilor și rânduielilor bisericești este esențială pentru a conferi cununiei un caracter sacru și pentru a primi binecuvântarea deplină a Bisericii.

Evitarea restricțiilor bisericești

Biserica Ortodoxă impune anumite restricții privind oficierea slujbelor de nuntă, de obicei în perioadele de post și în zilele cu încărcătură spirituală specială. Aceste interdicții urmăresc să păstreze echilibrul între post (perioadă de pocăință și pregătire duhovnicească) și celebrarea unui eveniment festiv (care implică bucurie, mese copioase și atmosferă de sărbătoare).

Una dintre cele mai mari dezamăgiri în organizarea nunții apare atunci când cuplul a făcut deja rezervări (pentru biserică, restaurant, fotograf, DJ etc.) și abia după aceea află că data aleasă se suprapune cu un post sau o sărbătoare importantă în care nu se fac nunți.

Când nu se fac cununiile religioase

Zilele de post săptămânale

În Biserica Ortodoxă, miercurea și vinerea sunt zile de post pe tot parcursul anului (cu anumite excepții, precum perioada de harți). Acest post amintește de Patimile Mântuitorului (vinerea) și de ziua în care Iuda l-a vândut pe Hristos (miercurea), de aceea sunt considerate zile de întristare și pocăință.

Este important de reținut că, de regulă, slujbele de cununie nu se oficiază în aceste zile, însă, în anumite eparhii, pot exista excepții cu binecuvântarea episcopului sau a preotului paroh, scrie calendarpatriarhia.ro.

Posturile de peste an

Pe lângă posturile săptămânale, Biserica Ortodoxă instituie mai multe perioade de post pe parcursul anului, în care credincioșii sunt chemați la rugăciune, pocăință și abținere de la anumite alimente de origine animală. Aceste posturi sunt:

· Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): Are o durată de aproximativ 40 de zile, înaintea praznicului Învierii Domnului. Este cel mai aspru și mai important post, fiind axat pe pregătirea sufletească pentru Sărbătoarea Paștelui.

· Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Începe pe 8 iunie și se încheie pe 29 iunie, ziua în care sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

· Postul Adormirii Maicii Domnului: Are loc între 1 și 14 august, finalizându-se la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

· Postul Nașterii Domnului (Postul Crăciunului): Se desfășoară în perioada 14 noiembrie – 24 decembrie, fiind dedicat pregătirii pentru Nașterea Domnului.

În toate aceste intervale, nu se oficiază cununii religioase, deoarece accentul cade pe smerenie și reculegere, iar nunta este considerată un prilej de petrecere și bucurie.

Praznicele împărătești și ajunurile acestora

Praznicele împărătești sunt sărbători majore în Biserica Ortodoxă, închinate unor momente esențiale din viața Mântuitorului sau a Maicii Domnului. Printre acestea se numără:

· Întâmpinarea Domnului (2 februarie)

· Înălțarea Domnului (la 40 de zile după Paști)

· Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)

· Adormirea Maicii Domnului (15 august)

· Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

De asemenea, ajunurile acestor sărbători (ziua de dinainte) sunt considerate zile de pregătire și, de regulă, nici atunci nu se oficiază cununii.

Aceste restricții variază în funcție de hotărârile fiecărei eparhii, însă, în general, Biserica recomandă evitarea cununiilor în ajunul marilor praznice.

Perioada dintre Nașterea Domnului și Bobotează

Un alt interval în care nu se fac nunți este 25 decembrie – 6 ianuarie. În această perioadă se sărbătorește Nașterea Domnului (Crăciunul), Soborul Maicii Domnului (26 decembrie), precum și ajunul Bobotezei, când se ține post, și sărbătoarea Botezului Domnului (Boboteaza, 6 ianuarie).

În această perioadă, se pune accent pe slujbele speciale legate de Nașterea Mântuitorului și pe celebrarea Arătării Domnului la Râul Iordan. În mod tradițional, fastul unei nunți nu este considerat compatibil cu specificul acestor sărbători mari.

Când nu se fac nunți în 2026

În anul 2026, intervalele în care nu se oficiază cununii religioase, potrivit doxologia.ro, sunt:

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de carne (15 februarie - 21 februarie)

În Postul Sfinților Paști (22 februarie - 12 aprilie)

În Săptămâna Luminată (13 aprilie - 19 aprilie)

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 iunie - 28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 15 august)

În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

