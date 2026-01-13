Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase

Stiri Diverse
13-01-2026 | 13:32
nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock

În 2026, anumite perioade din an sunt considerate nepotrivite pentru organizarea nunților sau oficierea cununiilor religioase, potrivit tradiției și calendarului bisericesc.

autor
Mădălina Cristea

Aceste intervale sunt marcate de posturi, sărbători religioase sau alte momente în care se recomandă abținerea de la ceremonii matrimoniale.

Planificarea unei nunți reprezintă un demers complex, ce implică luarea în considerare a multor aspecte organizatorice: alegerea locației, a meniului, a ținutelor, a invitațiilor și, nu în ultimul rând, a datei.

Cuplurile care doresc o cununie religioasă conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, este esențial să țină cont de anumite perioade din an în care nu se oficiază slujbe de cununie.

Astfel de restricții apar notate în calendarul ortodox 2026, în perioadele de post, în sărbătorile importante (praznice împărătești) și în anumite zile stabilite prin rânduiala bisericească (cum ar fi miercurea și vinerea, zile săptămânale de post). Ignorarea acestor intervale poate duce la neplăceri, mai ales dacă, odată rezervate restaurantul și alte servicii, descoperi că nu poți beneficia de slujba religioasă.

Citește și
bucatari
Stafilococ auriu, depistat la bucătarul unui restaurant din Sibiu, după un val de toxiinfecții alimentare

Motivul pentru care nunțile trebuie planificate în conformitate cu calendarul ortodox

Semnificația religioasă a căsătoriei în Biserica Ortodoxă

Cununia religioasă, în Biserica Ortodoxă Română, este printre cele șapte Sfinte Taine, alături de Botez, Mirungere, Spovedanie, Împărtășanie, Preoție și Maslu. Aceasta reprezintă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru unirea dintre bărbat și femeie, care își manifestă dorința de a trăi împreună în credință și de a-și întemeia o familie. În acest context, respectarea tradițiilor și rânduielilor bisericești este esențială pentru a conferi cununiei un caracter sacru și pentru a primi binecuvântarea deplină a Bisericii.

Evitarea restricțiilor bisericești

Biserica Ortodoxă impune anumite restricții privind oficierea slujbelor de nuntă, de obicei în perioadele de post și în zilele cu încărcătură spirituală specială. Aceste interdicții urmăresc să păstreze echilibrul între post (perioadă de pocăință și pregătire duhovnicească) și celebrarea unui eveniment festiv (care implică bucurie, mese copioase și atmosferă de sărbătoare).

Una dintre cele mai mari dezamăgiri în organizarea nunții apare atunci când cuplul a făcut deja rezervări (pentru biserică, restaurant, fotograf, DJ etc.) și abia după aceea află că data aleasă se suprapune cu un post sau o sărbătoare importantă în care nu se fac nunți.

Când nu se fac cununiile religioase

Zilele de post săptămânale

În Biserica Ortodoxă, miercurea și vinerea sunt zile de post pe tot parcursul anului (cu anumite excepții, precum perioada de harți). Acest post amintește de Patimile Mântuitorului (vinerea) și de ziua în care Iuda l-a vândut pe Hristos (miercurea), de aceea sunt considerate zile de întristare și pocăință.

Este important de reținut că, de regulă, slujbele de cununie nu se oficiază în aceste zile, însă, în anumite eparhii, pot exista excepții cu binecuvântarea episcopului sau a preotului paroh, scrie calendarpatriarhia.ro.

Posturile de peste an

Pe lângă posturile săptămânale, Biserica Ortodoxă instituie mai multe perioade de post pe parcursul anului, în care credincioșii sunt chemați la rugăciune, pocăință și abținere de la anumite alimente de origine animală. Aceste posturi sunt:

· Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): Are o durată de aproximativ 40 de zile, înaintea praznicului Învierii Domnului. Este cel mai aspru și mai important post, fiind axat pe pregătirea sufletească pentru Sărbătoarea Paștelui.

· Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Începe pe 8 iunie și se încheie pe 29 iunie, ziua în care sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

· Postul Adormirii Maicii Domnului: Are loc între 1 și 14 august, finalizându-se la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

· Postul Nașterii Domnului (Postul Crăciunului): Se desfășoară în perioada 14 noiembrie – 24 decembrie, fiind dedicat pregătirii pentru Nașterea Domnului.

În toate aceste intervale, nu se oficiază cununii religioase, deoarece accentul cade pe smerenie și reculegere, iar nunta este considerată un prilej de petrecere și bucurie.

Praznicele împărătești și ajunurile acestora

Praznicele împărătești sunt sărbători majore în Biserica Ortodoxă, închinate unor momente esențiale din viața Mântuitorului sau a Maicii Domnului. Printre acestea se numără:

· Întâmpinarea Domnului (2 februarie)

· Înălțarea Domnului (la 40 de zile după Paști)

· Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)

· Adormirea Maicii Domnului (15 august)

· Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

De asemenea, ajunurile acestor sărbători (ziua de dinainte) sunt considerate zile de pregătire și, de regulă, nici atunci nu se oficiază cununii.

Aceste restricții variază în funcție de hotărârile fiecărei eparhii, însă, în general, Biserica recomandă evitarea cununiilor în ajunul marilor praznice.

Perioada dintre Nașterea Domnului și Bobotează

Un alt interval în care nu se fac nunți este 25 decembrie – 6 ianuarie. În această perioadă se sărbătorește Nașterea Domnului (Crăciunul), Soborul Maicii Domnului (26 decembrie), precum și ajunul Bobotezei, când se ține post, și sărbătoarea Botezului Domnului (Boboteaza, 6 ianuarie).

În această perioadă, se pune accent pe slujbele speciale legate de Nașterea Mântuitorului și pe celebrarea Arătării Domnului la Râul Iordan. În mod tradițional, fastul unei nunți nu este considerat compatibil cu specificul acestor sărbători mari.

Când nu se fac nunți în 2026

În anul 2026, intervalele în care nu se oficiază cununii religioase, potrivit doxologia.ro, sunt:

  • În toate zilele de post de peste an
  • În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora
  • În săptămâna lăsatului sec de carne (15 februarie - 21 februarie)
  • În Postul Sfinților Paști (22 februarie - 12 aprilie)
  • În Săptămâna Luminată (13 aprilie - 19 aprilie)
  • În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 iunie - 28 iunie)
  • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 15 august)
  • În Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
  • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie)

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nunta, nunti, cununie, post, calendar ortodox,

Dată publicare: 13-01-2026 13:29

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Horoscop 19 octombrie 2024, cu Neti Sandu. O zi cu multe petreceri și mondenități. Vești importante pe plan sentimental
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 octombrie 2024, cu Neti Sandu. O zi cu multe petreceri și mondenități. Vești importante pe plan sentimental

Horoscop 19 octombrie 2024, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Surprize astăzi. O să pornim cu avânt să ajungem pe la evenimentele de sezon, târguri, expoziții, nunți, botezuri, aniversări și să dăm refresh stării de spirit.  

Stafilococ auriu, depistat la bucătarul unui restaurant din Sibiu, după un val de toxiinfecții alimentare
Stiri actuale
Stafilococ auriu, depistat la bucătarul unui restaurant din Sibiu, după un val de toxiinfecții alimentare

Peste 20 de persoane, între care copii, dar şi o femeie însărcinată, care au participat la nunţi organizate în restaurantul ”Secret garden” din Cisnădie, judeţul Sibiu, au prezentat simptome specifice toxiinfecţiei alimentare.  

„Insula fantomelor” e de vânzare. Are tunuri pe plajă, ar putea găzdui nunți, și era „dispozitiv de descurajare nucleară”
Stiri Diverse
„Insula fantomelor” e de vânzare. Are tunuri pe plajă, ar putea găzdui nunți, și era „dispozitiv de descurajare nucleară”

„Insula fantomelor” cum este supranumită o mică întindere de uscat din apropiere de Plymouth, este scoasă la vânzare, dar nu sunt cumpărători din pricina trecutului sângeros și a fenomenelor inexplicabile din prezent.

Prinţesa norvegiană Martha Louise este anchetată înainte de nunta cu „şamanul american” Durek Verrett. Care este motivul
Stiri Mondene
Prinţesa norvegiană Martha Louise este anchetată înainte de nunta cu „şamanul american” Durek Verrett. Care este motivul

Prinţesa Märtha Louise a Norvegiei, care se va căsători luna viitoare cu „şamanul american” Durek Verrett în cadrul unei nunţi care va dura patru zile, nu va avea voie să îşi folosească titlul de prinţesă în contexte comerciale.

 

Nunta anului s-a încheiat la patru luni de la debut. Imaginile pe care o lume întreagă vrea să le vadă
Stiri externe
Nunta anului s-a încheiat la patru luni de la debut. Imaginile pe care o lume întreagă vrea să le vadă

Una dintre cele mai fastuoase și mai lungi nunți ale acestui an a ajuns, duminică seara la final, în Mumbai, la câteva luni de la debut.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59