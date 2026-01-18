O femeie de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole | VIDEO

Stiri Diverse
18-01-2026 | 09:16
drone agricole
Shutterstock

În estul Chinei, o bunică în vârstă de 82 de ani face ceva cu adevărat uimitor.

autor
Ioana Andreescu

Dai Shuying, supranumită „bunica de fier”, învață să piloteze drone agricole și își vinde produsele online. Povestea ei a cucerit internetul, demonstrând că poți încerca lucruri noi și reuși, indiferent de vârstă, potrivit Times of India.

Dai Shuying s-a născut în 1943, în satul Laomei, din orașul Tongcheng, provincia Anhui, potrivit South China Morning Post.

În tinerețe, a lucrat ca contabilă și a fost una dintre puținele persoane din sat care știau să citească, să scrie și să facă calcule. În timp ce își creștea cei cinci copii, a rămas în sat alături de fiul ei cel mare și de nepotul său în vârstă de 40 de ani, Wang Tiantian. Împreună, aceștia administrează peste 40 de hectare de teren agricol.

Citește și
xi jinping vladimir putin
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia

Deși nu mai face muncă fizică grea, Dai rămâne activă. Drumul ei către tehnologie a început atunci când nepotul a adus acasă o dronă agricolă de mari dimensiuni. Curioasă, bunica l-a rugat să o învețe cum să o folosească.

A învățat să piloteze drone la 80 de ani

Sub îndrumarea nepotului, Dai a stăpânit rapid utilizarea dronei. A învățat să ridice bateriile de 15 kilograme, să desfășoare drona, să încarce îngrășăminte și chiar să controleze decolarea. Ea a explicat, citată de South China Morning Post: „Pe vremuri, o singură persoană putea lucra puțin peste două treimi de hectar într-o zi întreagă. Cu această dronă, putem termina toate cele 40 de hectare într-o singură zi. Economisim timp și efort.”

Pentru a-și împărtăși viața de zi cu zi, Wang a creat un cont de videoclipuri scurte intitulat „Bătrânul fermier, iubit cu recunoștință”. Clipurile o arată pe Dai pilotând drone.

De la fermă la afacere online

Ulterior, cei doi au extins activitatea către transmisiuni live, prin care vând orezul cultivat de ei, ulei de gătit și alte produse. Dai a învățat chiar să opereze singură echipamentele de live-streaming. Wang a declarat: „Bunica învață repede să citească și să scrie, dar cel mai important lucru este răbdarea.”

Așa cum se menționează în reportaj, Dai și-a exprimat fericirea spunând: „Viața este foarte frumoasă acum. Copiii mei sunt alături de mine, îmi place să lucrez pământul, iar veniturile noastre sunt mai bune decât înainte. La peste 80 de ani, să pot vedea atât de mult din lume este cel mai minunat lucru.”

Admirație în mediul online

Povestea lui Dai Shuying a emoționat mii de oameni pe internet. Fanii o numesc „bunica de fier”. Un utilizator a comentat: „O ador absolut pe această bunică. Poate face orice!” Un altul a adăugat: „Îi dorim bunicii multă sănătate și o viață lungă!”
 

O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață

Sursa: Times of India

Etichete: agricultura, drone, China, bunica,

Dată publicare: 18-01-2026 09:16

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva
Stiri externe
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și carne de porc pentru Irlanda și Spania, oficialii din China continentală se bazează puternic pe diplomație, într-o așa numită ”ofensivă a șarmului”.

Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia
Stiri externe
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia

China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China.

 

Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei
Stiri externe
Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei

Armata Venezuelei dispunea de radare antiaeriene fabricate în China în momentul în care Statele Unite au lansat, la începutul acestei luni, un atac aerian surpriză asupra țării pentru a-l captura pe liderul de atunci, Nicolás Maduro.

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59