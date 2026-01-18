O femeie de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole | VIDEO

În estul Chinei, o bunică în vârstă de 82 de ani face ceva cu adevărat uimitor.

Dai Shuying, supranumită „bunica de fier”, învață să piloteze drone agricole și își vinde produsele online. Povestea ei a cucerit internetul, demonstrând că poți încerca lucruri noi și reuși, indiferent de vârstă, potrivit Times of India.

Dai Shuying s-a născut în 1943, în satul Laomei, din orașul Tongcheng, provincia Anhui, potrivit South China Morning Post.

În tinerețe, a lucrat ca contabilă și a fost una dintre puținele persoane din sat care știau să citească, să scrie și să facă calcule. În timp ce își creștea cei cinci copii, a rămas în sat alături de fiul ei cel mare și de nepotul său în vârstă de 40 de ani, Wang Tiantian. Împreună, aceștia administrează peste 40 de hectare de teren agricol.

Deși nu mai face muncă fizică grea, Dai rămâne activă. Drumul ei către tehnologie a început atunci când nepotul a adus acasă o dronă agricolă de mari dimensiuni. Curioasă, bunica l-a rugat să o învețe cum să o folosească.

A învățat să piloteze drone la 80 de ani

Sub îndrumarea nepotului, Dai a stăpânit rapid utilizarea dronei. A învățat să ridice bateriile de 15 kilograme, să desfășoare drona, să încarce îngrășăminte și chiar să controleze decolarea. Ea a explicat, citată de South China Morning Post: „Pe vremuri, o singură persoană putea lucra puțin peste două treimi de hectar într-o zi întreagă. Cu această dronă, putem termina toate cele 40 de hectare într-o singură zi. Economisim timp și efort.”

Pentru a-și împărtăși viața de zi cu zi, Wang a creat un cont de videoclipuri scurte intitulat „Bătrânul fermier, iubit cu recunoștință”. Clipurile o arată pe Dai pilotând drone.

De la fermă la afacere online

Ulterior, cei doi au extins activitatea către transmisiuni live, prin care vând orezul cultivat de ei, ulei de gătit și alte produse. Dai a învățat chiar să opereze singură echipamentele de live-streaming. Wang a declarat: „Bunica învață repede să citească și să scrie, dar cel mai important lucru este răbdarea.”

Așa cum se menționează în reportaj, Dai și-a exprimat fericirea spunând: „Viața este foarte frumoasă acum. Copiii mei sunt alături de mine, îmi place să lucrez pământul, iar veniturile noastre sunt mai bune decât înainte. La peste 80 de ani, să pot vedea atât de mult din lume este cel mai minunat lucru.”

Admirație în mediul online

Povestea lui Dai Shuying a emoționat mii de oameni pe internet. Fanii o numesc „bunica de fier”. Un utilizator a comentat: „O ador absolut pe această bunică. Poate face orice!” Un altul a adăugat: „Îi dorim bunicii multă sănătate și o viață lungă!”



