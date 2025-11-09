A început sezonul târgurilor de nunți. Viitorii miri au profitat de reduceri de până la 30% la rochii, costume și servicii

Stiri Sociale
09-11-2025 | 19:25
×
Codul embed a fost copiat

Mii de cupluri care se vor cununa în curând au avut de trecut primul obstacol din viața lor împreună, o coadă de câteva zeci de metri, la intrarea în târgul de nunți din Capitală.  

autor
Adriana Stere

În ultima zi, designerii de rochii și costume de miri, dar și furnizorii de diverse servicii, au rămas fără marfă. S-au vândut astfel de pachete, cu preț redus chiar și cu 30%.

Cuplurile s-au înarmat cu răbdare

Câte o treaptă la 3-4 minute, așa au urcat, doi câte doi, tinerii încrezători că vor fi mereu împreună. Pentru mirese, e locul pierzaniei. Tot ce e nou le oprește în loc. Mirii văd doar cum se topesc niște sute de euro odată cu gheața cu petale de flori. Ele nu le cer lor părerea la rochia care costă în jur de 7 mii de lei.

Desigur, bunul gust nu depinde de bani. În fața costumelor, ei așteaptă cuminți ca ea să afle ce trebuie și să decidă.

Ca să-i încapă toate ideile, mireasa își ia și o agendă de 200 de lei.

Citește și
nunta
Nuntă cu bilet de intrare în Marea Britanie. Mireasa și-a pus invitații să plătească 754 de lire sterline

Corespondent Știrile ProTV: Dacă ați visat la o petrecere de nuntă pe malul mării sau aproape de lac și n-ați reușit să rezervați la timp locul potrivit, luați în considerare această variantă ca plan B. O podea care imită valurile sub razele lunii și o sală de bal unde plătiți, de fapt doar meniurile de la 90 la 170 de euro, în funcție de câte feluri de mâncare doriți și cât fe sofisticate sunt.

Și dacă vesela restaurantului nu e pe placul tinerilor, pot alege un model de închiriat.

Pentru ca toate dorințele mirilor - dar mai ales ale miresei- să se împlinească, firmele de creditare abia așteaptă să-și ofere serviciile.

Nicoleta Șerban, reprezentant firmă de creditare: Perioada de timp poate să fie până la maxim 5 ani, dobânda pleacă de la 5,75, maxim 15 la sută, dacă nu și mai mult de atât.

Nunta cu bani de împrumut asigură continuarea relației cel puțin până la rambursare.

Tragedie în judeţul Bacău unde un bărbat în vârsta de 79 de ani a murit carbonizat în propria locuinţă

Sursa: Pro TV

Etichete: targ, nunti, mireasa, mire,

Dată publicare: 09-11-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Doi soți din Timiș au murit la scurt timp după ce au plecat de nunta nepoatei lor. ”Nu a durat 5 minute”
Stiri actuale
Doi soți din Timiș au murit la scurt timp după ce au plecat de nunta nepoatei lor. ”Nu a durat 5 minute”

Doi pensionari - soț și soție - au murit duminică seară într-un grav accident, pe o șosea din Timiș. Cuplul se întorcea acasă, de la nunta nepoatei lor.  

Nuntă cu bilet de intrare în Marea Britanie. Mireasa și-a pus invitații să plătească 754 de lire sterline
Stiri externe
Nuntă cu bilet de intrare în Marea Britanie. Mireasa și-a pus invitații să plătească 754 de lire sterline

O mireasă din Marea Britanie a stârnit controverse după ce a decis să le ceară invitaților să plătească pentru a participa la propria nuntă. Prețul unui bilet varia între 42 și 745 de lire sterline, în funcție de pachetul ales.

Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nuntă. Câte rochii a avut artista. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini noi de la nuntă. Câte rochii a avut artista. GALERIE FOTO

Selena Gomez a împărtășit noi fotografii de la nunta ei cu Benny Blanco, plină de vedete, la doar trei zile după ce au spus „DA”.

 

Recomandări
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”
Romania, te iubesc!
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28