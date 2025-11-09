A început sezonul târgurilor de nunți. Viitorii miri au profitat de reduceri de până la 30% la rochii, costume și servicii

Mii de cupluri care se vor cununa în curând au avut de trecut primul obstacol din viața lor împreună, o coadă de câteva zeci de metri, la intrarea în târgul de nunți din Capitală.

În ultima zi, designerii de rochii și costume de miri, dar și furnizorii de diverse servicii, au rămas fără marfă. S-au vândut astfel de pachete, cu preț redus chiar și cu 30%.

Cuplurile s-au înarmat cu răbdare

Câte o treaptă la 3-4 minute, așa au urcat, doi câte doi, tinerii încrezători că vor fi mereu împreună. Pentru mirese, e locul pierzaniei. Tot ce e nou le oprește în loc. Mirii văd doar cum se topesc niște sute de euro odată cu gheața cu petale de flori. Ele nu le cer lor părerea la rochia care costă în jur de 7 mii de lei.

Desigur, bunul gust nu depinde de bani. În fața costumelor, ei așteaptă cuminți ca ea să afle ce trebuie și să decidă.

Ca să-i încapă toate ideile, mireasa își ia și o agendă de 200 de lei.

Corespondent Știrile ProTV: Dacă ați visat la o petrecere de nuntă pe malul mării sau aproape de lac și n-ați reușit să rezervați la timp locul potrivit, luați în considerare această variantă ca plan B. O podea care imită valurile sub razele lunii și o sală de bal unde plătiți, de fapt doar meniurile de la 90 la 170 de euro, în funcție de câte feluri de mâncare doriți și cât fe sofisticate sunt.

Și dacă vesela restaurantului nu e pe placul tinerilor, pot alege un model de închiriat.

Pentru ca toate dorințele mirilor - dar mai ales ale miresei- să se împlinească, firmele de creditare abia așteaptă să-și ofere serviciile.

Nicoleta Șerban, reprezentant firmă de creditare: Perioada de timp poate să fie până la maxim 5 ani, dobânda pleacă de la 5,75, maxim 15 la sută, dacă nu și mai mult de atât.

Nunta cu bani de împrumut asigură continuarea relației cel puțin până la rambursare.

