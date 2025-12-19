Românii se grăbesc să-și radieze mașinile pe care nu le mai folosesc, de teama taxelor mărite din 2026. Cât va fi impozitul

De teama impozitelor mărite, unii români se grăbesc să îşi radieze maşinile pe care nu le mai folosesc. De anul viitor, taxele vor fi calculate şi în funcţie de cât poluează, nu doar de capacitatea cilindrică.

Doar în Timiş, de pildă, în trei zile au fost radiate tot atâtea maşini cât într-o lună întreagă.

”Bărbat: Bună ziua, am venit să depun actele pentru radiere.

Polițist: Un buletin!”.

În Timişoara, la Serviul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări, sunt deschise, simultan, trei ghişee.

Bărbat: ”Să nu mai am impozit pe anul viitor că e foarte scump, 80%. Vai de capul meu, abia am așteptat să scap de el”.

În general, sunt familii care aveau mai multe mașini, iar acum vor să păstreze doar una, pentru a evita cheltuielile suplimentare.

Bărbat: ”Avem două și una nu o mai folosim, o ținem și am zis că, cu ocazia asta, că se măresc taxele, o anulăm. O radiem. Plăteam 200 de lei și am înțeles că o să fie dublu sau mai mult de dublu”.

În doar trei zile, peste 1.300 de mașini au fost radiate, doar în județul Timiș. Acest volum de muncă se atingea în aproximativ o lună.

În decembrie anul trecut, în judeţul Timiş au fost radiate puţin peste 1.000 de autoturisme. Acum, s-a ajuns deja la 3.400 luna aceasta, iar autorităţile estimează că numărul va creşte cu încă 2.000, până la finalul anului.

Femeie: ”Aproape doi ani de zile am amânat ca să o anulez. Când am auzit ce vremuri vine, trebuie să scăpăm de ele, să nu plătim impozit pe ele”.

Impozitul crește și de la 80 la 200 lei

Fenomenul se repetă şi în Gorj. Zilnic, la Serviciul de Înmatriculări vin oameni care renunță la maşinile vechi. Autoritățile au înființat un ghișeu special pentru acest serviciu.

Nicolae Dinoiu, șef Serviciu Înmatriculări Gorj: ”Astfel încât să putem să nu aglomerăm și pe cei care vor să își înmatriculeze mașinile sau să își ia autorizații provizorii”.

De la 1 ianuarie, impozitul va crește pentru majoritatea mașinilor, dar mai ales pentru cele vechi sau poluante.

Noua formulă de calcul va ține cont atât de gradul de poluare, cât și de capacitatea cilindrică. Pentru un autoturism cu motorul de 1.600 de centimetri cubi, de pildă, impozitul ar putea crește de la 80 de lei, la peste 200 de lei pe an.

Cornelia-Elena Micicoi, prefect Timiș: ”Calculul va fi un pic mai complex. Ne înteresează să avem grijă ca poluatorul să plătească, pentru că este o normă europeană în vigoare și datorită acestui nou mod de calcul, toate taxele se vor majora”.

Mașinile radiate nu mai au voie să circule şi ajung la un centru de dezmembrări.

