Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216

Locuințele și mașinile de lux vor fi taxate triplu, de la începutul anului viitor. Taxa a fost mărită prin pachetul de măsuri fiscal-bugetare, adoptat de guvern și promulgat de președintele țării.

Chiar și cu aceste schimbări, specialiștii spun că, față de alte state, dările de la noi rămân mici.

Taxa pe lux, o taxă suplimentară pe locuințele mai scumpe de 500 de mii de euro și pe mașinile care depășesc 75 de mii de euro, se triplează de anul viitor.

Sumele plătite pe taxe, ușor de recuperat

Corespondent Știrile PROTV: În cartierul Primăverii, de exemplu, un apartament cu trei sau patru camere trece lejer la vânzare de 600 de mii de euro. Proprietarul unei astfel de locuințe va plăti anul viitor o taxă specială, pe lux, de 900 de euro, triplu față de anul acesta. Sunt însă bani pe care i-ar putea recupera într-o lună cel mult, dacă ar închiria apartamentul.

Taxa pe lux este un impozit suplimentar, care până acum a însemnat un procent de 0,3%. De la anul, impozitul devine 0,9%, potrivit legii măsurilor fiscal-bugetare promulgate recent de șeful statului.

În cazul clădirilor rezidențiale, este aplicat la diferența între plafonul de 500 de mii de euro și valoarea locuinței stabilită de Direcția de Taxe. Iar la mașini, se raportează la valoarea din actele de achiziție.

Cum este stabilită valoarea impozitabilă

Valoarea impozabilă a unei locuințe nu este valoarea de piață, ci este stabilită de experții din departamentul de taxe locale al fiecărei primării. Valoarea poate fi revizuită printr-un raport de evaluare. Sunt luate în considerare zona în care este locuința, suprafața ei, dar și anul construcției clădirii.

Evaluarea făcută astfel este transmisă proprietarilor care sunt obligați să completeze un formular special la ANAF, pe baza căruia vor achita acest impozit pe lux, mai exact formularul 216. Trebuie trimis până în septembrie, iar plata făcută până la finalul lui decembrie.

Prin această schimbare, statul își dorește să colecteze mai mulți bani la buget, după ce încasările de până acum au fost mai degrabă modeste, între 2 și 3 milioane de euro pe an.

Adrian Bența, specialist fiscal: „Taxa în sine nu cred că aduce rezultate spectaculoase la buget, la cât de mare este deficitul. Legiuitorul vrea să arate că acea categorie de proprietari, pentru că taxa se plătește de persoanele bogate, plătesc mai mulți bani la buget față de persoanele cu venituri mai reduse. Taxa în sine este mică ca procent, dacă ne raportăm la alte taxe pe proprietăți din alte state.”

În Franța, există o taxă progresivă, calculată între 0,5% și 1,5% din valoarea imobilului, aplicabilă proprietăților de peste 1,3 milioane de euro.

Și în Spania, proprietățile scumpe sunt taxate suplimentar la transferul lor de la un proprietar la altul.

