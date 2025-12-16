Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216

Stiri Economice
16-12-2025 | 20:06
taxa lux

Locuințele și mașinile de lux vor fi taxate triplu, de la începutul anului viitor. Taxa a fost mărită prin pachetul de măsuri fiscal-bugetare, adoptat de guvern și promulgat de președintele țării.

autor
Laura Culiță,  Yvette Mîrza

Chiar și cu aceste schimbări, specialiștii spun că, față de alte state, dările de la noi rămân mici.

Taxa pe lux, o taxă suplimentară pe locuințele mai scumpe de 500 de mii de euro și pe mașinile care depășesc 75 de mii de euro, se triplează de anul viitor.

Sumele plătite pe taxe, ușor de recuperat

Corespondent Știrile PROTV: În cartierul Primăverii, de exemplu, un apartament cu trei sau patru camere trece lejer la vânzare de 600 de mii de euro. Proprietarul unei astfel de locuințe va plăti anul viitor o taxă specială, pe lux, de 900 de euro, triplu față de anul acesta. Sunt însă bani pe care i-ar putea recupera într-o lună cel mult, dacă ar închiria apartamentul.

Taxa pe lux este un impozit suplimentar, care până acum a însemnat un procent de 0,3%. De la anul, impozitul devine 0,9%, potrivit legii măsurilor fiscal-bugetare promulgate recent de șeful statului.

Citește și
zohran mamdani și donald trump
Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală

În cazul clădirilor rezidențiale, este aplicat la diferența între plafonul de 500 de mii de euro și valoarea locuinței stabilită de Direcția de Taxe. Iar la mașini, se raportează la valoarea din actele de achiziție.

Cum este stabilită valoarea impozitabilă

Valoarea impozabilă a unei locuințe nu este valoarea de piață, ci este stabilită de experții din departamentul de taxe locale al fiecărei primării. Valoarea poate fi revizuită printr-un raport de evaluare. Sunt luate în considerare zona în care este locuința, suprafața ei, dar și anul construcției clădirii.

Evaluarea făcută astfel este transmisă proprietarilor care sunt obligați să completeze un formular special la ANAF, pe baza căruia vor achita acest impozit pe lux, mai exact formularul 216. Trebuie trimis până în septembrie, iar plata făcută până la finalul lui decembrie.

Prin această schimbare, statul își dorește să colecteze mai mulți bani la buget, după ce încasările de până acum au fost mai degrabă modeste, între 2 și 3 milioane de euro pe an.

Adrian Bența, specialist fiscal: „Taxa în sine nu cred că aduce rezultate spectaculoase la buget, la cât de mare este deficitul. Legiuitorul vrea să arate că acea categorie de proprietari, pentru că taxa se plătește de persoanele bogate, plătesc mai mulți bani la buget față de persoanele cu venituri mai reduse. Taxa în sine este mică ca procent, dacă ne raportăm la alte taxe pe proprietăți din alte state.”

În Franța, există o taxă progresivă, calculată între 0,5% și 1,5% din valoarea imobilului, aplicabilă proprietăților de peste 1,3 milioane de euro.

Și în Spania, proprietățile scumpe sunt taxate suplimentar la transferul lor de la un proprietar la altul.

Sursa: Pro TV

Etichete: impozite, taxa, masina, lux, imobil,

Dată publicare: 16-12-2025 20:06

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine din China
Stiri Economice
Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine din China

Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar.

Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală
Stiri externe
Statele americane atacă în instanță taxa de 100.000 de dolari pentru noile vize. Măsura impusă de Trump ar fi ilegală

California şi alte 18 state americane au înregistrat vineri un proces pentru a bloca taxa de 100.000 de dolari impusă de administraţia Trump pentru noile vize H-1B destinate lucrătorilor străini cu înaltă calificare.

Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie. Unele sancțiuni se vor dubla
Stiri externe
Ungaria va majora amenzile rutiere pentru camioane de la 1 ianuarie. Unele sancțiuni se vor dubla

Ungaria introduce majorări semnificative ale amenzilor rutiere și extinde rețeaua de drumuri cu taxă, măsuri care vor afecta transportatorii de marfă și utilizatorii autostrăzilor începând cu finalul lui 2025 și începutul lui 2026.

Recomandări
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști
Stiri externe
Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Decembrie 2025

56:36

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28