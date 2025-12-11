Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

11-12-2025 | 19:44
De la 1 ianuarie, cei care au maşini vor plăti impozite mai mari. Sunt vizate și autoturismele electrice și hibride, care până acum erau parțial sau total scutite.

Valentina Neagu

La unele categorii, impozitul se dublează, iar în calcul intră și norma de poluare, nu doar capacitatea cilindrică.

Noua modalitate de calcul porneşte de la principiul poluatorul plăteşte.

Corespondent PROTV: „În proiectul abia pus în dezbatere publică pentru noile taxe din Capitală, pentru o mașină cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, adică dublu față de până acum. La aceeași normă de poluare, dar un motor mai mare - de 2 litri, impozitul ajunge la 250 de lei. Să ne uităm și la Euro 4. Pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.500 de metri cubi, vom plăti în jur de 150 de lei. Iar pentru unul Euro 3, cu motor mare, de 2,5 litri, noul impozit va fi de aproape 1.200 de lei.

Tarifele sunt aproximative, și asta pentru că ele vor fi ajustate de fiecare primărie. De exemplu, în Capitală toate cele 6 sectoare vor avea aceleași impozite, după ce vor fi votate de Consiliul General.

Iulian Ilie, director Direcția Generală Taxe și Impozite Sector 3: „Pentru mijloace de transport care au normă Euro de 3 sau sub 3 și capacitate cilindrică de sub 1.600 cm3 se va tripla impozitul, iar pentru cele care au normă Euro 6 se va dubla impozitul, în care sunt sub 1.600 cm3 direcțiile de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor vor trebui să își actualizeze informațiile cu normele Euro pe care le pot obține de la direcțiile de înmatriculări sau de la registrul auto.”

Nici mașinile electrice nu vor mai fi scutite de plată impozitului - proprietarii lor vor avea de plătit 40 de lei pe an. La cele hibride suma variază între 16 lei și 76 de lei.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: „Pentru hibride sunt mai multe categorii - hibridele plug în care au normă de emisie scăzută, unele sub 50 de grame de CO2/km și altele hibride mild sau full hibride care au emisie de 100-120, depinde de capacitatea cilindrică a motorului. Și pentru vehiculele electrice s-a introdus o taxă, una unitară, dat fiind faptul că acestea au zero emisii.”

La sfârșitul anului trecut, România avea aproximativ 10,8 milioane de vehicule înmatriculate, dintre care peste 8,4 milioane erau autoturisme. Mai mult de jumătate dintre aceste autoturisme aveau o vechime de peste 10 ani.

