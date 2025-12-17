Ședință extraordinară de Guvern. Ilie Bolojan vrea ordonanță de urgență pentru majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026

17-12-2025 | 11:56
Ilie Bolojan
Getty Images

Guvernul se întrunește astăzi, de la ora 14.00, într-o ședință extraordinară, care va avea loc în format hibrid, pentru a adopta o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea taxelor pentru case, apartamente și mașini de la 1 ianuarie 2026.  

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Astfel, primăriile din toată țara vor trebui să adopte, până cel târziu până la 31 decembrie 2025, hotărârile prin care noile taxe și impozite locale care se vor aplica în anul 2026, arată un proiect de OUG pus recent în dezbatere la Ministerul Finanțelor (care poate fi consultat integral în acest articol).

Proiectul legislativ stabilește faptul că cine nu va crește taxele va rămâne fără o parte din fonduri de la bugetul de stat.

Mai exact, dacă impozitele stabilite de autoritățile locale pentru 2026 sunt mai mici decât cele pe 2025, atunci „directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale”.

Ilie Bolojan, bani, lei
VIDEO. Premierul Ilie Bolojan, promisiune în Parlament: ”Anul viitor NU vor mai exista creşteri de taxe şi impozite”

”Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență
Art. I - Titlul IX ”Impozite și taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 460 alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(10) Cota impozitului pe clădiri stabilită potrivit alin. (2) pentru anul 2026, nu poate fi mai mică decât cota stabilită pentru anul 2025.”

2. La articolul 489^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București pot/poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea de la plata impozitelor și taxelor locale pe bază de analize cost-beneficiu,
pentru o perioadă determinate de timp de cel mult 2 ani fiscali, în funcție de anumite criterii predefinite prin hotărârea adoptată până la data de 31 decembrie a anului fiscal în curs pentru anul
fiscal următor. În cadrul acestei perioade se efectuează evaluări intermediare din perspectiva atingerii scopului urmărit la momentul la care a fost luată hotărârea de acordare și în funcție de constatări se decide prin hotărâre, după caz, menținerea pentru restul perioadei rămase sau stoparea acordării pe
viitor.” - se arată în documentul Ministerului Finanțelor Publice.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat în Parlament, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că ”anul viitor NU vor mai exista creşteri de taxe şi impozite”.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: "Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării"

Sursa: Pro TV

