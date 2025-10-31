Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România

În România, mai mult de jumătate din prețul benzinei ajunge la stat sub formă de taxe și impozite, arată datele oficiale europene. Prin comparație, Ungaria și Bulgaria percep taxe mai mici, de 49%, respectiv 47% din prețul la pompă.

În România statul ia 54% din fiecare plin de benzină făcut la pompă, după cum reiese din datele oficiale ale Uniunii Europene.

Atât Ungaria, cât mai ales Bulgaria, au o fiscalitate vizibil mai redusă când vine vorba de combustibili, respectiv din prețul final de la pompă statul maghiar încasează doar 49% în timp ce în Bulgaria încasează și mai puțin din toată Uniunea, respectiv 47%.

În România prețul mediu al benzinei de tip EuroSuper 95 este printre cele mai mici, respectiv de circa 1,4 euro pe litru, cele mai mari fiind în Țările de Jos și Danemarca, de 1,9 euro per litru. La polul opus se află Bulgaria cu 1,1 euro per litru.

Astfel, din prețul final la pompă, în România statul încasează 80 de eurocenți per litru de benzină, în Ungaria peste 70 de eurocenți per litru, iar în Bulgaria peste 50 de eurocenți per litru. În Țările de Jos, Danemarca și Italia, statul fiecăruia reține din taxe și impozite peste 1,1 euro per litru de benzină.

Anul acesta, ca parte a pachetului de măsuri fiscale menite să reducă gaura bugetară, guvernul Bolojan a majorat atât TVA, la 21%, cât și accizele la combustibil cu 10%, ambele aprecieri cu efecte vizibile și în inflație.

Inflația a rămas aproape 10% în septembrie, potrivit datelor publicat de Institutul Național de Statistică, după ce în august urcase serios. Creșterea cea mai mare de preț este la electricitate. Prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din Europa rămân la niveluri de criză, susținute de eșecul guvernelor naționale de a aborda problema cumulului de taxe și de impozite care constituie o mare parte din factură, relevă noi date ale Eurostat. Simplu spus, este din ce în ce mai evident că cea mai mare parte a scumpirilor vin, în perioada recentă, dinspre stat și nu dinspre piața de energie propriu-zisă.

Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Prețul crescut al kilowatului va fi discutat luna viitoare, chiar și într-o ședință a CSAT.

Eurostat

Măsurile care au dus la scumpirea carburanților

România a majorat cota TVA de la 19% la 21% și accizele pentru benzină (Euro Super 95) și motorină (Motorină auto) de la 1 august 2025. Franța a redus acciza la păcură de la 1 august 2025. Slovenia a majorat accizele pentru benzina Euro Super 95, motorină și păcură de la 26 august 2025, potrivit Oil Bulletin.

Prețurile pentru benzină Euro 95, motorină și GPL se mențin aproximativ la același nivel, în timp ce prețul păcurii de încălzire crește ușor, odată cu începutul sezonului rece.

Austria și Franța au încetat raportarea datelor privind păcura de la 1 ianuarie 2025. Germania a majorat alte taxe indirecte de la aceeași dată. Danemarca, Ungaria, Luxemburg și România au crescut accizele începând cu 1 ianuarie 2025. Portugalia a redus alte taxe indirecte pentru toate tipurile de combustibil, dar a majorat accizele pentru benzină Euro Super și motorină.

Suedia a redus acciza la benzina Euro Super, dar a majorat taxele pentru celelalte tipuri de combustibil de la 1 ianuarie 2025. Slovacia a crescut TVA-ul de la 20% la 23% de la aceeași dată. Austria și Letonia au majorat alte taxe indirecte începând cu 1 ianuarie 2025. Franța a crescut accizele la benzina Euro 95 și la motorină de la 1 ianuarie 2025. Polonia a majorat accizele și ponderea componentei fosile pentru benzina Euro 95 și motorină.

Austria a redus alte taxe indirecte pentru benzina Euro Super 95 și motorină la 17 martie 2025. Italia a modificat accizele la benzina Euro 95 și motorină de la 15 mai 2025. Austria a crescut alte taxe indirecte pentru benzina Euro Super 95, motorină și păcură de la 1 iulie 2025. Ungaria a redus alte taxe indirecte pentru carburanți de la 1 iulie 2025. Slovenia a redus accizele pentru motorină și păcură de la 1 iulie 2025.

