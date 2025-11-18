Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Stiri Politice
18-11-2025 | 19:17
×
Codul embed a fost copiat

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

autor
Laura Culiță,  Teodora Suciu

Noua versiune va merge la președintele țării pentru promulgare cu anumite modificări față de varianta pentru care și-a asumat răspunderea guvernul. Testarea cu detectorul de minciuni a angajaților ANAF a fost scoasă din lege, iar taxarea coletelor din afara Uniunii Europene a fost amânată.

Ce a fost eliminat din lege și ce rămâne

Față de varianta pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în septembrie, parlamentarii au decis să elimine testele cu poligraful - detectorul de minciuni - pentru angajații ANAF, ai Oficiului pentru Jocuri de Noroc și din Vămi, prevederi declarate ca fiind neconstituționale de judecătorii CCR. Iar taxa de 25 de lei sau 5 euro pentru coletele sub 150 de euro venite din China, Turcia sau din alt stat din afara Uniunii Europene a fost amânată, va intra în vigoare de la 1 ianuarie, anul viitor, deși ar fi trebuit să se aplice deja.

Rămân neschimbate celelalte măsuri pe care Guvernul se bazează pentru a reduce deficitul bugetar. Vorbim întâi de creșterea impozitelor pe proprietați - case, mașini și terenuri.

La locuințe, majorarea ar fi de 70%, au calculat primarii din Asociația Municipiilor. Asta înseamnă că, dacă anul acesta am plătit un impozit la casă de 100 de lei, la anul vom da în plus 70 de lei. Iar la mașini, pentru cele poluatoare, taxele se măresc considerabil. Impozitul va fi dublu pentru o mașină cu motor mic, dar normă de poluare Euro 4.

Citește și
nicusor dan
Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații

Sunt majorate totodată taxele din mediul de afaceri. Dividendele și câștigurile din investiții și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10 in prezent.

Unii parlamentari au criticat măsurile

Petrișor Peiu, senator AUR: Nu este normal să creșteți impozitul pe dividende, să suprareglementați.

Daniel Paul Gheorghe, senator neafiliat: Am vorbit cu foarte mulți antreprenori, nu mai suportă taxe și impozite mărite.

Se schimbă regulile și pentru antreprenori. Capitalul minim va fi de 500 de lei la înființarea unui SRL și vor trebui să aibă cont bancar. Multinaționalele scapă de un impozit pe cifra de afaceri.

Pe de altă parte, cei care obțin venituri din închirierea locuințelor personale pe termen scurt vor fi nevoiți să aibă casă de marcat și să emită bonuri fiscale.

Dintr-o casă de chirpici veche de 120 de ani, spre un nou început: povestea emoționantă a familiei Dănilă

Sursa: Pro TV

Etichete: anaf, impozite, taxa, lege, Parlament,

Dată publicare: 18-11-2025 19:14

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, a primit aviz favorabil în Parlament
Stiri Politice
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, a primit aviz favorabil în Parlament

Comisiile juridice l-au avizat favorabil, marți, pe Adrian Țuțuianu, propus de PSD, pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente.

Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații
Stiri actuale
Impas în coaliție pe tema pensiilor speciale. Șefii partidelor i-au cerut lui Nicușor Dan să negocieze cu magistrații

Noi discuții pe tema pensiilor speciale. Liderii coaliției ar urma să se întâlnească în Parlament, asta în timp ce Nicușor Dan sau Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților. Reforma are ca termen limită 28 noiembrie.

Miniștrii Energiei și Transporturilor, sub tirul opoziției. Două moțiuni de cenzură ajung la vot în Parlament
Stiri Politice
Miniștrii Energiei și Transporturilor, sub tirul opoziției. Două moțiuni de cenzură ajung la vot în Parlament

Opoziția a depus moțiuni simple de cenzură împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan și a ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban. Cele două documente vor fi dezbătute și votate luni în Camera Deputaților, respectiv Senat.

 

Recomandări
Scumpiri la pompă: Motorina trece de 8 lei, benzina se apropie de 7,6 lei. Autoritățile anunță controale în benzinării
Stiri Economice
Scumpiri la pompă: Motorina trece de 8 lei, benzina se apropie de 7,6 lei. Autoritățile anunță controale în benzinării

Cu prețuri crescute la pompă în ultimele zile, ministrul Energiei anunță controale în benzinării.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28