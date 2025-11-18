Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Noua versiune va merge la președintele țării pentru promulgare cu anumite modificări față de varianta pentru care și-a asumat răspunderea guvernul. Testarea cu detectorul de minciuni a angajaților ANAF a fost scoasă din lege, iar taxarea coletelor din afara Uniunii Europene a fost amânată.

Ce a fost eliminat din lege și ce rămâne

Față de varianta pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în septembrie, parlamentarii au decis să elimine testele cu poligraful - detectorul de minciuni - pentru angajații ANAF, ai Oficiului pentru Jocuri de Noroc și din Vămi, prevederi declarate ca fiind neconstituționale de judecătorii CCR. Iar taxa de 25 de lei sau 5 euro pentru coletele sub 150 de euro venite din China, Turcia sau din alt stat din afara Uniunii Europene a fost amânată, va intra în vigoare de la 1 ianuarie, anul viitor, deși ar fi trebuit să se aplice deja.

Rămân neschimbate celelalte măsuri pe care Guvernul se bazează pentru a reduce deficitul bugetar. Vorbim întâi de creșterea impozitelor pe proprietați - case, mașini și terenuri.

La locuințe, majorarea ar fi de 70%, au calculat primarii din Asociația Municipiilor. Asta înseamnă că, dacă anul acesta am plătit un impozit la casă de 100 de lei, la anul vom da în plus 70 de lei. Iar la mașini, pentru cele poluatoare, taxele se măresc considerabil. Impozitul va fi dublu pentru o mașină cu motor mic, dar normă de poluare Euro 4.

Sunt majorate totodată taxele din mediul de afaceri. Dividendele și câștigurile din investiții și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10 in prezent.

Unii parlamentari au criticat măsurile

Petrișor Peiu, senator AUR: Nu este normal să creșteți impozitul pe dividende, să suprareglementați.

Daniel Paul Gheorghe, senator neafiliat: Am vorbit cu foarte mulți antreprenori, nu mai suportă taxe și impozite mărite.

Se schimbă regulile și pentru antreprenori. Capitalul minim va fi de 500 de lei la înființarea unui SRL și vor trebui să aibă cont bancar. Multinaționalele scapă de un impozit pe cifra de afaceri.

Pe de altă parte, cei care obțin venituri din închirierea locuințelor personale pe termen scurt vor fi nevoiți să aibă casă de marcat și să emită bonuri fiscale.

