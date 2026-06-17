Oamenii spun și că în ultima vreme s-au înmulțit și furturile în zona lor. Autoritățile au promis că vor face verificări.

Localnicii din Vălenii Lăpușului au găsit noaptea trecută mai mulți cai pe câmpuri, în culturile oamenilor. Supărați, oamenii i-au luat și dimineață au sunat la poliție, dar și autoritățile locale. Oamenii spun că vor soluții și pentru furturile de pe ogoare.

Gavril Ropan, primar Comuna Coroieni: „Au apelat la mine cu disperare: «Domnule primar, faceți ceva, că nu mai rezistăm!». În sensul acesta am anunțat Prefectura. Am înțeles că au stat de pază la cai aici, pagube multe, multe pagube. De exemplu: furt de cartofi, furt de porumb, cosit iarbă”.

Localnicii spun că sunt nevoiți să își supravegheze permanent terenurile.

„Trebuie să luăm teren în satele vecine, că aici nu se mai poate”

Daniela Petru, localnică: „Vin, am înțeles, și din altă parte. Deci nu te poți apăra de ei și nu mai știm ce să facem. Încercăm să luăm toate măsurile care se pot. De asta ne-am adunat și azi aici, să se ia o măsură, să se facă ceva. Nici până acum nu am înțeles ai cui sunt caii, până la urmă, și să vedem totuși ce măsuri se iau”.

Alexandru Mureșan, localnic: „Păi, ce să se întâmple? Ce se întâmplă aproape în fiecare zi, ca să zic așa: animale lăsate nesupravegheate care distrug culturile cetățenilor”.

Cristian Bude, localnic: „Noi trebuie să luăm teren în satele vecine, că aici nu se mai poate”.

Poliția a deschis o anchetă și face cercetări pentru a stabili ai cui sunt caii care au ajuns pe terenurile oamenilor și au provocat distrugeri ale culturilor agricole. Pe de altă parte, se caută soluții și pentru a scădea numărul de furturi din zonă.