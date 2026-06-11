Peste 20 de cai din rase remarcabile vor fi protagoniștii unui spectacol care îmbină dresajul, acrobațiile ecvestre, muzica, pictură și jocurile de lumini.

Cai din rase apreciate în toată lumea, între care Pura Raza Espanola, Pur Sânge Arab, Haflinger și Mustang, vor face spectacol la Cluj.

Larisa Mureșan, Coordonator Spirit of the Horse: ”Pentru acest show ne pregătim de câteva săptămâni, dar caii sunt antrenați săptămânal și chiar zilnic uneori pentru show-uri , pentru spectacole, ei sunt foarte obișnuiți cu luminile de spectacol, cu muzica live și cu sunetele puternice. A trebuit să construim acest spațiu să fie cât mai sigur pentru călăreți și pentru căi. Va fi un show spectaculos pentru că nu doar caii sunt the star of the show, vor fi și o orchestră foarte mare, vor fi și cântăreți și acrobați și pictorițe”.

În Sala Polivalentă s-a muncit intens în ultimele 24 de ore pentru a transforma spațiul într-un adevărat manej, unde vor defila 20 de cai în fața a mii de spectatori.

Vor fi demonstrații de dresaj clasic, dresaj în libertate, acrobații ecvestre și momente inspirate din tradiția iberică a echitației.

Pregătirea sălii a durat aproape 3 zile, iar costurile depășesc 35.000 de euro.

Tiberiu Pop, Coordonator Logistic Sports Festival: ”E o premieră pentru România să facem un manej într-o sală polivalentă. Am băgat până acum până la 1100 de m pătrați de podea de cauciuc, care este sub nisip, iar deasupra am venit cu 165 de tone de nisip amestecat cu niște geostil, udat și amestecat. Eu de la început am zis că vom avea în jur de 6000 de spectatori în sală”.

Pe scenă vor urca artiști de la cele mai importante centre ecvestre și show-uri de profil din Europa, America și Asia.