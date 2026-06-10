Anchetatorii spun că mai multe persoane din comuna Poienile de sub Munte, Maramureș, au folosit societăți comerciale ca să se angajeze fictiv. Apoi, ar fi completat documente de asemenea falsificate ca să pară că îndeplinesc condițiile pentru obținerea indemnizației de maternitate și de creștere a copilului.

Dosarele aparent complete ar fi fost depuse la Direcția de Asistență Socială și Proctecția Copilului, iar instituția le-a avizat. Astfel, susțin polițiștii, suspecții ar fi câștigat ilegal peste un milion de lei.

Sechestru pe bunuri de un milion de lei

Anchetatorii au descins miercuri la 17 adrese din Poienile de sub Munte, iar 10 persoane au fost duse la audieri. Ulterior, trei suspecți au fost reținuți pentru înșelăciune și fals în declarații, iar pentru 4 persoane s-a dispus măsura controlului judiciar.

Ca să fie siguri că recuperează prejucidiul, procurorii au pus sechestru asupra unor bunuri evaluate la aproximativ un milion de lei.

Au fost blocate și 15 conturi bancare aparținând persoanelor cercetate. În acest caz continuă cercetările pentru a se depista dacă și alte persoane au încercat să folosească aceeași metodă.