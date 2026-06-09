Pe 11 iunie, însă, sala polivalentă din Cluj va avea o altă configurație: în arenă vor intra 20 de cai, iar pentru pregătirea suprafeței sunt aduse aproximativ 120 de tone de nisip.

Transformarea face parte din pregătirile pentru „Spirit of the Horse”, spectacolul care va deschide ediția din acest an a Sports Festival. Producția reunește 14 artiști ecveștri din România, Spania, Franța și Australia, alături de Orchestra Filarmonicii Cluj, un artist plastic și un acrobat.

Cu 20 de cai în arenă și 120 de tone de nisip aduse pentru amenajarea suprafeței de spectacol, pregătirile pentru „Spirit of the Horse” schimbă complet imaginea obișnuită a BT Arena. Sala Polivalentă este adaptată special pentru prezența cailor, iar producția este susținută de o echipă tehnică internațională, inclusiv specialiști în lumini și sunet veniți din Versailles, Franța.

„Am organizat multe evenimente, dar nu în fiecare zi aduci 20 de cai într-o sală polivalentă. Din momentul în care am început să lucrăm la acest proiect, am știut că provocarea va fi să adaptăm un spațiu gândit pentru sport și concerte la nevoile unui spectacol ecvestru de asa amploare. Cred că publicul va fi surprins să vadă cât de mult se poate transforma BT Arena pentru câteva ore”, spune Mirel Alexa, director executiv Sports Festival.

Publicul va vedea momente de dresaj în libertate, voltijă, demonstrații inspirate din tradițiile ecvestre europene, muzică interpretată live de Orchestra Filarmonicii Cluj și pictură realizată în direct.

Printre cei 20 de cai care vor intra în arenă se numără exemplare din rase precum Pura Raza Española, Arab, Haflinger și Mustang, iar o parte dintre artiști au participat la evenimente internaționale precum MISEC Avignon, unul dintre cele mai importante spectacole ecvestre din lume.

„Ne-am dorit să construim un spectacol care să vorbească despre relația dintre om și cal dincolo de performanță. «Spirit of the Horse» este despre încredere, respect și legătura care s-a construit între oameni și cai de-a lungul a mii de ani. Muzica live, arta și momentele ecvestre sunt felul nostru de a spune această poveste publicului prezent la festival.”, spune Larisa Mureșan, coordonatorul echipei „Spirit of the Horse”.

Evenimentul are la bază conceptul Rememorable Horse Show, spectacolul ecvestru prezentat constant în cadrul centrului ecvestru de la ISSA Resort, lângă Turda. Pentru Sports Festival, producția a fost extinsă și adaptată special pentru BT Arena, reunind artiști internaționali, muzică simfonică și elemente artistice create pentru această reprezentație.

„Spirit of the Horse” deschide ediția din acest an a Sports Festival, care se desfășoară în perioada 11-14 iunie la Cluj-Napoca. Printre momentele așteptate ale festivalului se numără meciul de retragere al Simonei Halep și prezența legendarei Nadia Comăneci. PRO TV este partenerul media principal al evenimentului.