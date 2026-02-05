Oamenii susțin că aceștia le omoară pisicile, păsările din curți și sunt un pericol real și pentru copii. Și că toate reclamațiile de până acum ... au fost în zadar.

De trei ani, localnicii din satul arădean Mândruloc sunt terorizaţi de câinii pe care un vecin îi lasă liberi.

Mihaela Luncan, localnică: ”Au fost doi câini unul mai mare și unul mai micuț care dau atacuri la pisici, dar și nouă ne este frică oamenilor, copiilor”.

Teofil Muntean, localnic: ”Este pericol pentru copii care se joacă pe stradă, ştie toată lumea de câinii aceştia dar nu s-au luat măsuri”.

Câinii intră și în gospodării, se plâng oamenii, unde omoară păsările de curte.

Maria Crișan, localnică: ”Cu câinii ăştia am avut probleme mai multe mi-au omorât două pisici. Am găsit gradina răvăşită rațe lipsă din curtea păsărilor şi când i-am surprins în grădina atunci mi-am dat seama ce se întâmplă”.

Bărbatul acuzat că își lasa câinii liberi pe străzi este om de afaceri şi are o firmă în sat. Porţile sunt larg deschise, iar câinii pot ieşi din curte după bunul plac. Am încercat să îi cerem un punct de vedere, însă acesta nu a fost de găsit. Oamenii l-au reclamat inclusiv la Primărie.

Ioan Plaveți viceprimar comuna Vladimirescu: ”Legea îi interzice că perimetrul să fie deschis cu accesul câinilor pe domeniul public şi ne-a promis că se va conforma. Îl obligăm să-şi împrejmuiască perimetrul pentru a avea câini înăuntru”.

În astfel de cazuri, legea prevede doar amenzi.

Claudia Iuga purtător de cuvânt IPJ Arad: ”În urma sesizării depuse la biroul de poliţie comunală Vladimirescu persoana a fost sancţionată contravenţional pentru lăsarea nesupravegheată a animalelor”.