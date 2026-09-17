„Planul rus, potrivit evaluărilor serviciilor de informaţii (...), include atacuri hibride cu drone şi rachete împotriva ţărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia”, a afirmat premierul Tusk într-un discurs în faţa Parlamentului, conform Agerpres.

„Există un risc real ca dronele (...) să poată ajunge pe teritoriul uneia sau mai multor ţări de pe flancul estic al NATO”, a adăugat el.

În pofida posibilelor „daune”, „naraţiunea oficială (a Moscovei) va fi aceea că este vorba de un accident”, a mai declarat şeful executivului polonez.

„Obiectivul (...) este, de asemenea, să slăbească coeziunea generală a NATO şi (...) să convingă ţările NATO (...) că articolul 5 (care prevede apărarea reciprocă, n.r.) este mai degrabă teoretic decât real”, a continuat Tusk.

Prim-ministrul polonez urmează să meargă vineri în Ucraina, unde are prevăzut, printre altele, să se întâlnească cu omologul său slovac Robert Fico.

Polonia, vecină cu Ucraina, Belarusul aliat Moscovei şi enclava rusă Kaliningrad, a acuzat Rusia de "sabotaj" de mai multe ori de la începutul ofensivei ruse împotriva Kievului în februarie 2022. Teritoriul său este principala rută de tranzit pentru ajutorul militar şi umanitar occidental către Ucraina.