Proiect USR în Parlament: contribuțiile persoanelor vulnerabile să nu fie impozitate și să meargă integral către ONG-uri

Două senatoare USR, Ruxandra Cibu Deaconu și deputata USR Oana Murariu, au depus un proiect de lege care vizează eliminarea impozitării contribuțiilor plătite de beneficiarii serviciilor sociale.

Scopul e ca aceste sume să fie folosite integral pentru îngrijire, tratament și sprijin social.

Proiectul de lege urmărește clarificarea regimului fiscal aplicabil contribuțiilor achitate de beneficiarii serviciilor sociale, se arată într-un comunicat preluat de Agerpres.

Inițiativa vizează persoanele cu dizabilități, vârstnicii aflați în îngrijire, copiii care beneficiază de servicii de tip centru de zi și alte categorii eligibile. Potrivit proiectului, contribuțiile plătite de aceștia nu vor mai putea fi considerate venituri impozabile și vor fi utilizate integral pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor sociale.

„În prezent, conform prevederilor Codului Fiscal, anumite contribuţii achitate de beneficiarii serviciilor sociale pot fi considerate venituri supuse impozitării. Totuşi, alte acte normative în vigoare prevăd că aceste contribuţii reprezintă parte integrantă a mecanismului de finanţare a serviciilor sociale, fiind destinate exclusiv acoperirii cheltuielilor necesare furnizării acestor servicii. Prin urmare, apare o neconcordanţă legislativă între Codul Fiscal şi legislaţia specifică asistenţei sociale. Statul are alte resurse financiare, nu banii persoanelor vulnerabile, care oricum sunt puţini. Dar ONG-urile sociale sunt în pericol să-şi închidă activitatea în lipsa resurselor necesare. De aceea este important să le susţinem, în beneficiul celor vulnerabili şi, de ce nu, să stimulăm şi alte fundaţii şi asociaţii să ofere astfel de servicii sociale, pe care, din păcate, statul nu le mai poate asigura”, a declarat Ruxandra Cibu Deaconu.

Reprezentanții USR susțin că proiectul de lege elimină ambiguitățile existente și aliniază legislația fiscală cu cea din domeniul asistenței sociale, astfel încât sumele achitate de beneficiari să fie folosite exclusiv în interesul acestora.

„Propunerea legislativă urmăreşte: excluderea expresă a acestor contribuţii din sfera veniturilor impozabile, alinierea legislaţiei fiscale cu legislaţia privind asistenţa socială, asigurarea faptului că 100% din aceste contribuţii sunt utilizate în interesul beneficiarilor”, se arată în comunicat.

La rândul său, deputata Oana Murariu a subliniat impactul direct pe care eliminarea impozitării îl va avea asupra calității serviciilor sociale.

„Practic, ducem la final resursele să lucreze exclusiv pentru aceste segmente de populaţie care au cel mai mare nevoie de ajutor. Rezultatul va fi că persoanele vulnerabile vor beneficia de îngrijire, de hrană şi tratament mai bune, ceea ce va face o diferenţă foarte mare în bine pentru viaţa lor de zi cu zi”, a afirmat Murariu.

