An record pentru pensiile private. Cât are în medie un român în conturi la Pilonul 2: "Plec într-o croazieră"

Stiri Sociale
12-01-2026 | 19:30
A fost un an record pentru fondurile de pensii administrate privat, Pilon 2. Potrivit datelor oficiale, au obținut un randament mediu de aproape 20 la sută.  

Florentina Bălășoiu

Asta înseamnă că un român care are un salariu mediu a ajuns să strângă în contul privat de pensii în jur de 55.000 de lei. Pe de altă parte, este ultimul an în care oamenii își mai pot retrage suma integral.

După o carieră de 34 de ani în învățământ, Liliana Gheorghe și-a depus dosarul de pensionare pentru limită de vârstă. Se așteaptă să ia cel mult 3.300 de lei brut, din Pilonul 1- adică pensia obligatorie administrată de statul român. A contribuit însă activ și la Pilonul 2.

Liliana Gheorghe, învățământ: Mi-am făcut Pilonul 2 încă din momentul în care s-a inventat. Uitați, suma totală din cont, 40.400.

Reporter: Ce o să faceți cu banii?

Liliana Gheorghe: Nu știu, plec într-o croazieră. Sunt niște bani de care mă voi bucura așa, într-un mod personal”.

Sumele diferă însă de la o persoană la alta.

Corespondent ProTV: ”Haideți să luăm cazul unei persoane care a lucrat vreme de 40 de ani în administrația publică. La un salariul net de peste 8.000 de lei, pensia din Pilonul 1 - conform noilor calcule ajunge la 5.100 de lei brut. Și asta pentru că suma care depășește pragul de 3.000 de lei se impozitează și se reține plata contribuției la sănătate. Aceeași persoană a strâns timp de 17 ani contribuții și la Pilonul 2, iar în contul său s-au adunat până acum 25.000 de euro, în jur de 127.000 de lei. Timp de 5 ani poate lua în 60 de plăți peste 2.000 de lei lunar, bani în plus peste pensia de la stat.”

Potrivit datelor, peste 8,4 milioane de români economisesc bani pentru pensie, iar în conturile lor s-au strâns în jur de 200 de miliarde de lei, cu 33 la sută la mult față de 2024.

Din 2008, de când a fost introdus acest mecanism de economisire, fondurile de pensii private din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3 la sută.

O evoluție mult mai bună comparativ cu inflația, după cum arată datele. Anul trecut, cele 7 fonduri de pensii private obligatoriu au avut un randament de 19,2%.

250.000 de români au ieșit la pensie în 2025

Potrivit datelor oficiale, este cel mai bun rezultat din istoria de aproape 18 ani a sistemului. În prezent, 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 peste 50.000 de lei.

Cristian Năsulea, economist: ”În esență, cea mai mare parte din bani sunt puși la dispoziția statului român pentru că sunt cumpărate titluri de stat. Banii care ni se opresc lună de lună, un sfert din productivitatea noastră, ar fi ținuți să fie administrați de fondurile Pilon 2, fiecare român ar ieși la pensie cu o sumă mai mult decât suficientă ca să trăiască liniștit”.

În acest an încă este în vigoare legislația care prevede fie încasarea întregii sume acumulate ca plată unică, fie eșalonarea acesteia in plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani.

Din ianuarie 2027 românii vor putea să retragă doar 30% din sumă într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani. Tot de anul viitor, banii rămași în conturi pentru plăți eșalonate vor fi reinvestiți.

Asta înseamnă că sumele continuă să producă randament până la momentul în care sunt încasate integral.

În 2025 au ieșit la pensie în jur de 255.000 de români, dintre care 150.000 pentru limită de vârstă.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

