Prună: Guvernul întârzie avizul pe legea care taie pensiile speciale ale primarilor. „Nu mai trebuie amânate, ci anulate"

09-12-2025 | 13:00
Deputata USR Cristina Prună solicită Guvernului să transmită un punct de vedere asupra proiectului de lege care prevede desfiinţarea pensiilor speciale ale aleşilor locali.

Proiectul este depus la Senat pentru dezbatere şi a primit avizul Consiliului Economic şi Social şi al Consiliului Legislativ, dar nu şi pe cel al Guvernului, scrie deputata USR, marţi, pe Facebook.

"Am văzut că premierul Ilie Bolojan a ajuns, în sfârşit, la concluzia că pensiile speciale ale aleşilor locali trebuie desfiinţate, nu amânate. E o concluzie firească, însă ea nu trebuie să rămână la nivel de vorbe. Susţin desfiinţarea pensiilor speciale de multă vreme. Am redepus, acum o lună, în parlament, împreună cu colegul meu Claudiu Nasui o lege în acest sens. Proiectul este depus la Senat pentru dezbatere şi a primit deja avizele Consiliului Economic şi Social (CES) şi al Consiliului Legislativ. Punctul de vedere al Guvernului întârzie", precizează Cristina Prună.

Ea cere Guvernului să transmită un punct de vedere "cât mai rapid", estimând că acesta va fi unul favorabil, în concordanţă cu declaraţiile recente ale premierului Ilie Bolojan.

"România are un deficit bugetar de 9% din PIB şi o datorie publică explodată. Guvernul nu reuşeşte însă să facă acele reforme mult aşteptate şi să desfiinţeze privilegiile politice care divizează continuu România. Aceste pensii nu au fost plătite niciodată de la înfiinţarea lor, dar se poate întâmpla acest lucru pe viitor dacă nu acţionăm. Un preşedinte de CJ poate încasa până la 18.780 de lei lunar, în timp ce pensia medie în România e de 2.816 lei. De aproape şapte ori mai mult, fără legătură cu contributivitatea. Ca să nu mai vorbim de faptul că, în România, sunt foarte multe pensii sub valoarea medie", menţionează Cristina Prună.

Premierul Ilie Bolojan a informat, pe 5 decembrie, că Guvernul urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă prin care să fie prorogată în continuare acordarea pensiilor speciale pentru primari.

El a adăugat, totodată, că decidenţii ar trebui "să pună lucrurile în curat" şi să anuleze acele măsuri care se tot amână an de an.

"Cu siguranţă nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizaţii pentru primar şi aşa mai departe. Acest lucru cu siguranţă nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanţă, pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului, nu putem fugi de acest lucru, le vom anunţa, în aşa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat. Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, ci anulate, în aşa fel încât să punem lucrurile în curat şi nu, an de an, să amânăm nişte lucruri pe care lumea politică nu a avut forţa să le atace în aşa fel încât să le anuleze de tot", a explicat prim-ministrul. 

Sursa: News.ro

USR, pensii, primari

09-12-2025 13:00

