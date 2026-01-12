Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Gerul mușcă necruțător, în toată România. Peste noapte au fost -20 de grade la mare altitudine și -15 în orașele de câmpie. Grav este că vorbim deja și de victime.

Este vorba despre un ucrainean rătăcit în munți și de un adolescent de 14 ani care a încercat să se încălzească, dar a provocat un incendiu. Țara întreagă tremură, râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. Autoritățile din 6 județe au hotărât că astăzi peste două mii de copii nu vor merge la cursuri, ca să nu dârdâie în sălile de clasă.

Salvamoniștii din Maramureș au plecat în căutarea unui ucrainean de 31 de ani care a trecut frontiera, dar a fost doborât de ger, pe Valea Vaserului. De la 6 dimineața tânărul nu a mai răspuns la mesaje. În zonă s-au înregistrat minus 18 grade Celsius, iar zăpada trece de un metru.

Într-o localitate din Brașov, un băiat de 14 ani a murit după ce a rămas singur acasă și ar fi supraîncărcat soba cu lemne. Afară erau -10 grade. Când au văzut vecinii flăcările, era mult prea târziu.

Unde s-au înregistrat cele mai mici temperaturi

Cele mai mici temperaturi s-au înregistrat la Vârful Omu, -21,8, și în Munții Țarcu, -20,1 grade Celsius. A fost însă extrem de frig și în zonele joase: -14,9 la Arad și -14,8 în Roșiorii de Vede.

Toți cei care au ieșit dimineața din case au simțit că merg ca pe oglindă după ce a înghețat asfaltul. Din cauza gerului, lacurile sunt ca de clestar, iar păsările se înghesuie pe ochiurile de apă rămase.

Până și Crișul Repede e ca un patinoar. Pe canalul Bega, o familie de nutrii suferă de frig. În două localități din Gorj și Olt, școlile au fost închise după ce sistemele de încălzire s-au defectat.

În pasul Tihuța a fost și viscol, iar din această cauză s-a circulat cu mare greutate. În Caraș-Severin, sute de copaci, atât din păduri, cât și pe marginea drumului, au fost puși la pământ de greutatea zăpezii.

