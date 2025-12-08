Traian Băsescu: Rezultatul slab al lui Drulă la Primăria Capitalei, o „execuţie” pentru ceea ce USR a făcut la guvernare

Alegeri locale 2025
08-12-2025 | 13:21
Traian Băsescu
Inquam Photos / Codrin Unici

Traian Băsescu a afirmat că rezultatul slab al lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei este o sancţiune pentru guvernarea USR. El a spus că PSD trebuie să îşi aleagă mai atent candidaţii şi a exclus riscul ruperii coaliţiei.

autor
Aura Trif

”Eu nu pot să-l acuz de preşedinte, că a greşit, pentru că şi eu am susţinut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni, l-am susţinut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci nu pot fi demagog să spun că a greşit domnul preşedinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că a influenţat rezultatul obţinut de domnul Drulă. Nu susţinerea preşedintelui l-a făcut să obţină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetăţeni care nu au apă şi că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

Fostul preşedinte al României a arătat că nu a decontat neapărat ce au greşit miniştrii USR, ci a decontat, în primul rând, convingerea miniştrilor USR că ei nu au vină şi responsabilitate.

Despre criza din Prahova

”Cum la un dezastru este Praidul şi Prahova, ministrul să vină să spună, senin, nu e răspunderea mea? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ţi-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister, şi pentru bune şi pentru rele. Iar doamna Buzoianu trebuie să recunoaştem că a adus după dânsa o serie de lucruri care au creat nemulţumire şi populaţiei şi au creat şi riscuri economice consistente. Deci, cred că marea problemă este laşitatea şi neasumarea. Eu sunt ministru, dar nu am nicio răspundere. Şi atunci, pentru ce eşti ministru? Ca să ai maşină, secretară, aghiotant şi locuinţă de protocol? Pentru ce eşti ministru, dacă nu ai răspundere politică?”, a subliniat Băsescu.

Despre soarta USR în coaliţia de guvernare, Traian Băsescu a arătat că nu crede că se poate pune problema în momentul de faţă al ieşirii USR de la guvernare sau al plecării PSD-ului din guvernare.

Citește și
Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București 2025. Radiografia scrutinului cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot

„În ceea ce priveşte PSD-ul, ştim toţi că sunt un partid pragmatic şi vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul ca să ştie cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci nu cred că avem pericolul ruperii alianţei de guvernare. Să vedem când o să-l avem ( bugetul, nr). Unii spun în ianuarie, m-aş bucura să fie ianuarie.

„Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării. Dincoace, la Băluţă, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din şedintele de coaliţie şi spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureştienii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Şi aici Băluţă a fost sancţionat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul.

”Şi unul şi altul au pierdut din cauza propriilor partide. (..) În orice caz, Băluţa a fost foarte aprope, în toate sondajele era cu 2-3% peste câştigător, ceea ce arată că a avut o şansă majoră”, a mai spus el.

Fostul preşedinte a mai declarat că anul trecut şi anul acesta s-au desfăşurat patru rânduri de alegeri uninominale la funcţii de mare responsabilitate România, două alegeri prezidenţiale şi două alegeri pentru Primăria Capitalei şi la niciuna din aceste patru alegeri PSD-ul nu a om pe locul do isa pe locul întâi.

”PSD-ul trebuie să se uite foarte bine în primul rând la modul cum îşi selectează candidaţii. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD-ul ar putea să nu aibă în competiţia prezidenţială candidat în turul 2 sau că ar putea să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei. Iată că se întâmplă”, a menţionat Traian Băsescu.

Ciprian Ciucu a câştigat alegerile pentru Primăria Capitalei, iar candidatul USR, Cătălin Drulă, s-a clasat pe locul al patrulea.

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a fost dezamăgitor, deoarece electoratul reformist a votat majoritar pentru Ciprian Ciucu (PNL).

Euro ar putea crește și mai mult față de leu în 2026. „Se va traduce în prețuri mai crescute”

Sursa: News.ro

Etichete: USR, catalin drula, traian basescu,

Dată publicare: 08-12-2025 13:06

Articol recomandat de sport.ro
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Citește și...
Dominic Fritz: Rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a dezamăgit, dar votul a fost împotriva extremismului
Alegeri locale 2025
Dominic Fritz: Rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a dezamăgit, dar votul a fost împotriva extremismului

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că rezultatul lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei a fost dezamăgitor, deoarece electoratul reformist a votat majoritar pentru Ciprian Ciucu (PNL).

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București 2025. Radiografia scrutinului cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot
Alegeri locale 2025
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București 2025. Radiografia scrutinului cu una dintre cele mai slabe prezențe la vot

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei s-au încheiat cu victoria candidatului Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, care a obținut 36,16% din voturile exprimate, conform datelor finale publicate de AEP.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Decembrie 2025

03:32:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28