Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

12-01-2026 | 19:21
Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

Ina Popescu

Comisia verifică inclusiv modul în care au fost acordate scutiri de gărzi unor medici, după ce conducerea instituției sanitare a anunțat că în unele secții, 70% dintre specialități nu mai asigură permanența.

Mulți dintre cei care merg la Spitalul Județean din Constanța spun că se simt neglijați.

Medici scutiți de gărzi

Tiberiu Dumitru, aparținător pacient: Nimeni nu își asumă, eu sunt medic de gardă, eu nu pot spune nimic, medicul curant la fel, nu pot spune nimic, mergi la neurologie. Du-te la neurochirurgie. Sunt trimis ping-pong.

Asta pentru că în unele secții mai mult de jumătate dintre specialiști sunt scutiți și nu fac de gardă.

Bogdan Ghinguleac, șef Secție Neurochirurgie Spitalul Județean Constanța: Am colegi care fac doar garda obligatorie. Cei care vin cu scutiri nu fac nici garda obligatorie și vă dați seama că pe secțiile respective automat devine o problemă în acoperirea gărzilor cu personal care e angajat.

În aceste condiții, Ministrul Sănătății a trimis la Constanța o echipă de control.

Alexandru Rogobete: Procentul foarte mare de medici care au scutire de gardă, care depășește 70% pentru anumite specialități, acesta e motivul pentru care am trimis corpul de control. Am solicitat reevaluarea scutirilor de gardă.

Corpul de control al Ministerului Sănătății face verificări ale modului în care se organizează gărzile în Spitalul Județean din Constanța și, mai ales, disponibilitatea medicilor în situații de urgență.

Ministerul Sănătății vrea să instituie, în 3 luni, trei tipuri de gărzi plătite diferențiat, în funcție de spital și de performanța medicilor, dar și gărzile de 12 ore acolo unde managementul consideră că poate fi asigurată permanența. În plus, vrea să majoreze și tariful.

Înainte de sărbători, în acest spital, au ajuns un băiețel de 2 ani care avea volvulus intestinal, răsucirea intestinelor, și o fetiță de 6 ani cu apendicită. Au fost operați, însă starea lor s-a agravat ulterior până la moarte cerebrală. Părinții celor doi copii acuză medicii că nu și-au dat interesul. Băiețelul a făcut septicemie, iar fetița a intrat în stop cardio-respirator.

Conducerea spitalului face o anchetă internă, iar Colegiul Medicilor Constanța verifică dacă medicii au respectat protocoalele.

Grădiniță din Bistrița-Năsăud inaugurată acum 3 luni, închisă după ce în săli a început să curgă apă din tavan

Dată publicare: 12-01-2026 19:12

