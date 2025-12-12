Diana Buzoianu: Nu demisionez, nu mă poate şantaja niciun om politic actual

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat, vineri, la Braşov, într-o conferinţă de presă, faptul că nu ia în calcul demisia din funcţie, arătând că nu poate fi şantajată "de niciun om politic actual".

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate şantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens", a afirmat Buzoianu răspunzând unei întrebări.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, alături de alte măsuri legate de conducerea Apelor Române şi reorganizarea serviciilor de apă din Prahova, pe fondul crizei din ultimele săptămâni.

Ministrul acuză ani de corupție și instituții nefuncționale

„Suntem aici, dar suntem aici tocmai pentru că aceste instituţii nu au funcţionat ani de zile. Sunt prima care vine şi spune: această companie este o sinecură, trebuie să fie desfiinţată. Am fost prima care a venit şi a spus de o grămadă de probleme care au fost ascunse sub preş în ultimii mulţi zeci de ani de zile. Deci realitatea este că această corupţie, care a existat şi există în continuare în instituţiile de mediu, va bubui în multe puncte de vedere (...) Noi trebuie să înţelegem că reformele pe care le-am început şi o parte semnificativă dintre ele au fost începute nu vor putea să acopere 35 de ani de delăsare. Deci noi va trebui uşor să rezolvăm lucrurile. Dacă aş fi parlamentar în opoziţie, m-aş asigura că strig cât de tare pot să se facă dreptate cu autorităţile care trebuie să răspundă real. Nu se găsească ţapii ispăşitori, pentru că oamenii nu au nevoie de poveşti frumoase. Oamenii au nevoie de reforme reale care să fie implementate, dar care durează. Nu poţi să ştergi, repet, în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare. Dar ajunge să ne uităm la câte lucruri am scos la iveală în aceste luni, să ne dăm seama că reformele sunt începute”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat că una dintre instituţiile pe care le consideră responsabile pentru criza apei din Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova, a fost creată pentru a asigura nişte sinecuri, Buzoianu arătând că în alte judeţe nu este nevoie de mai mulţi operatori pentru furnizarea de apă, cum se întâmplă în Prahova, unde locuitorii plătesc unul dintre cele mai mari tarife pentru această utilitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













