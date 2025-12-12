Diana Buzoianu: Nu demisionez, nu mă poate şantaja niciun om politic actual

Stiri Politice
12-12-2025 | 14:36
Diana Buzoianu
Inquam Photos / George Călin

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat, vineri, la Braşov, într-o conferinţă de presă, faptul că nu ia în calcul demisia din funcţie, arătând că nu poate fi şantajată "de niciun om politic actual".

autor
Ioana Andreescu

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate şantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens", a afirmat Buzoianu răspunzând unei întrebări.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, alături de alte măsuri legate de conducerea Apelor Române şi reorganizarea serviciilor de apă din Prahova, pe fondul crizei din ultimele săptămâni.

Ministrul acuză ani de corupție și instituții nefuncționale

Suntem aici, dar suntem aici tocmai pentru că aceste instituţii nu au funcţionat ani de zile. Sunt prima care vine şi spune: această companie este o sinecură, trebuie să fie desfiinţată. Am fost prima care a venit şi a spus de o grămadă de probleme care au fost ascunse sub preş în ultimii mulţi zeci de ani de zile. Deci realitatea este că această corupţie, care a existat şi există în continuare în instituţiile de mediu, va bubui în multe puncte de vedere (...) Noi trebuie să înţelegem că reformele pe care le-am început şi o parte semnificativă dintre ele au fost începute nu vor putea să acopere 35 de ani de delăsare. Deci noi va trebui uşor să rezolvăm lucrurile. Dacă aş fi parlamentar în opoziţie, m-aş asigura că strig cât de tare pot să se facă dreptate cu autorităţile care trebuie să răspundă real. Nu se găsească ţapii ispăşitori, pentru că oamenii nu au nevoie de poveşti frumoase. Oamenii au nevoie de reforme reale care să fie implementate, dar care durează. Nu poţi să ştergi, repet, în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare. Dar ajunge să ne uităm la câte lucruri am scos la iveală în aceste luni, să ne dăm seama că reformele sunt începute”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat că una dintre instituţiile pe care le consideră responsabile pentru criza apei din Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova, a fost creată pentru a asigura nişte sinecuri, Buzoianu arătând că în alte judeţe nu este nevoie de mai mulţi operatori pentru furnizarea de apă, cum se întâmplă în Prahova, unde locuitorii plătesc unul dintre cele mai mari tarife pentru această utilitate.

Citește și
Diana Buzoianu
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Agerpres

Etichete: demisie, ministrul mediului, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 12-12-2025 14:36

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Citește și...
Când ar urma să revină apa potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: „Dacă toate analizele vor ieși bine la DSP”
Stiri actuale
Când ar urma să revină apa potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: „Dacă toate analizele vor ieși bine la DSP”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Senatorii AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu și îl acuză pe Bolojan: ”Principal responsabil”
Stiri Politice
Senatorii AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu și îl acuză pe Bolojan: ”Principal responsabil”

Parlamentarii AUR au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28