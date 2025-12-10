USR vrea ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații: ”Inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare”

USR îl cheamă în Parlament, la ”Ora Guvernului”, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției (PSD), pentru a da explicații cu privire la modul în care ”inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere.”

„Sunt lucruri pe care le-am spus și noi, din anul 2017 încoace. Din păcate, la sfârșitul anului 2025 suntem în această situație: o justiție capturată! Sunt multe chestiuni legate de Justiție care trebuie discutate în Parlament, fără patos, cu argumente, pentru că lucrurile nu mai pot continua așa.”, a declarat Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al Justiției, potrivit unui comunicat de presă al USR.

Conform sursei citate, ministrul Justiției trebuie să dea explicații publice în Parlament pe șapte teme de interes major:

”1. Oligarhizarea sistemului judiciar – concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, rețeaua de influență și de putere care acționează ilegitim în justiție, lipsa transparenței proceselor de numire și promovare, precum și efectele asupra independenței reale a magistraților. Ar trebui să analizăm modalitatea actuală de numire și revocare a membrilor CSM și atribuțiile CSM.

2. Corupția și ineficiența din sistemul judiciar – analiza disfuncționalităților structurale, a vulnerabilităților instituționale și a măsurilor urgente necesare pentru creșterea integrității și eficienței actului de justiție.

3. Răspunderea magistraților – mecanismele actuale, limitele acestora, modul de funcționare a structurilor speciale de anchetare penală a magistraților și a Inspecției Judiciare, impactul legislației în vigoare și propunerile pentru un cadru de răspundere echilibrat, predictibil și compatibil cu standardele europene.

4. Meritocrația în promovarea magistraților în carieră.

5. Eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor. Prin ce modalități este ocolit acest sistem și cum putem corecta aceste deficiențe?

6. Modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR.

7. Necesitatea corectării „pachetului legilor justiției” – identificarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum și perspectiva Guvernului asupra inițierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale organismelor internaționale relevante.”

În ziua în care USR a formulat această cerere în Parlament, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a mai luat o decizie controversată: a anulat condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

El fusese condamnat după ce a fost acuzat de DNA că a primit o mită de 6,3 milioane euro.

