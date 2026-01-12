Poleiul, testul suprem pentru șoferi. Cum se circulă corect pe o șosea înzăpezită și înghețată. Sfaturi de la Titi Aur

Poleiul le dă un test dificil celor de la volan. Așadar, fiți prudenți și faceți manevre calculate în trafic. Mulți nu înțeleg și se supun riscurilor.

În Capitală, zeci de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis, după ce au fost surprinși făcând drifturi pe drumurile publice.

Aceste manevre periculoase au fost surprinse în parcarea unui mall din Capitală. Odată ce s-a așezat zăpada, locul li s-a părut tentant unor șoferi.

52 dintre ei au rămas fără permis și au fost sancționați cu aproape o mie de lei pentru comportament agresiv la volan.

Și în Brașov, acest sens giratoriu a fost pistă de drifturi după lăsarea serii. Pentru cei care vor să evite manevrele periculoase, experții în conducerea defensivă vin cu soluții care îi vor ajuta să iasă dintr-o situație riscantă în trafic.

Cum trebuie să circule șoferii pe zăpadă și polei

Titi Aur, expert conducere defensivă: În ziua de astăzi toate mașinile au sistem ABS și atunci trebuie să apăs pe pedala de frână nesimțit. Vorbim de frânare de urgență. Pot să evit un obstacol apăsând maxim pe pedala de frână, pentru că sistemul ABS știe să-mi țină roțile la limita blocării, la frânarea cea mai eficientă. Dacă sunt pe urme, pe urmele de pe asfalt și pe lângă urme am zăpadă, atunci merg pe urme, adică pe asfalt. Dacă sunt pe urme și pe urme am gheață, atunci ies de pe urme, ridicând puțin piciorul de pe pedală și intru prin zăpada afânată sau pe zăpada bătută. Când acele urme sunt cu polei și pe lângă am zăpadă bătută sau gheață de aia zdrențuroasă sau zăpadă afânată, atunci trebuie să mă duc cu roțile pe zona de aderență mai bună, adică pe zăpada bătută.

Chiar și așa, în condiții de iarnă, distanța de frânare poate fi de zeci de ori mai mare ca pe asfaltul uscat.

Corespondent Știrile ProTV: Dacă o mașină oprește în condiții normale, de la viteza de 50 km/h, în aproximativ 15 metri, pe gheață această distanță poate crește până la 200 de metri. Chiar și atunci când timpul de reacție al șoferului este unul rapid.

Specialiștii ne recomandă să folosim frâna de motor și să păstrăm distanța, deoarece orice manevră bruscă reduce aderența roților și crește riscul de derapaj sau de impact.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













