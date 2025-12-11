Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder

El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiţiei, astfel încât să fie dărâmat "sistemul piramidal de control" al magistraţilor şi al dosarelor.

"Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Cauza e politică şi rezolvarea nu poate fi decât politică. Miza este rescrierea Legilor Justiţiei. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni şi nişte oameni obedienţi din Justiţie, un aranjament profund imoral şi antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupţie, care le ameninţa libertatea şi averile furate. Şi au reuşit", scrie liderul USR, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în prezent, prescrierile şi achitările "vin pe bandă rulantă" şi "se şterg" prejudicii de zeci de milioane de euro.

"Ştim cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Ştim cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD şi PNL. Şi ştim şi cine sunt executanţii, din ambele tabere. USR s-a opus, încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiţiei, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenţei Justiţiei începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare şi s-au găsit alţii mai cooperanţi", completează Dominic Fritz.

USR cere ministrului Justiţiei să iniţieze "imediat" procedura de demitere a lui Marius Voineag şi să realizeze "urgent" un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.

"Toate promovările în Justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în Justiţie înapoi la DNA! Îl invit pe premierul şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi pe ceilalţi parteneri la guvernare să ne susţină în aceste demersuri. Într-o Justiţie capturată, nimeni nu e în siguranţă, nici eu, nici oricare justiţiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare Legile Justiţiei pentru ca toţi cetăţenii să aibă acces la o Justiţie cu adevărat independentă, care îşi ia în serios misiunea anticorupţie", completează liderul USR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













