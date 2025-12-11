Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și rescrierea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder

Stiri Politice
11-12-2025 | 09:48
Dominic Fritz
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, în urma informaţiilor prezentate în documentarul Recorder.

autor
Vlad Dobrea

El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiţiei, astfel încât să fie dărâmat "sistemul piramidal de control" al magistraţilor şi al dosarelor.

"Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Cauza e politică şi rezolvarea nu poate fi decât politică. Miza este rescrierea Legilor Justiţiei. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni şi nişte oameni obedienţi din Justiţie, un aranjament profund imoral şi antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupţie, care le ameninţa libertatea şi averile furate. Şi au reuşit", scrie liderul USR, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în prezent, prescrierile şi achitările "vin pe bandă rulantă" şi "se şterg" prejudicii de zeci de milioane de euro.

"Ştim cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Ştim cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD şi PNL. Şi ştim şi cine sunt executanţii, din ambele tabere. USR s-a opus, încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiţiei, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenţei Justiţiei începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare şi s-au găsit alţii mai cooperanţi", completează Dominic Fritz.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

USR cere ministrului Justiţiei să iniţieze "imediat" procedura de demitere a lui Marius Voineag şi să realizeze "urgent" un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.

"Toate promovările în Justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în Justiţie înapoi la DNA! Îl invit pe premierul şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi pe ceilalţi parteneri la guvernare să ne susţină în aceste demersuri. Într-o Justiţie capturată, nimeni nu e în siguranţă, nici eu, nici oricare justiţiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare Legile Justiţiei pentru ca toţi cetăţenii să aibă acces la o Justiţie cu adevărat independentă, care îşi ia în serios misiunea anticorupţie", completează liderul USR. 

Sursa: News.ro

Etichete: dominic fritz, demitere, al-nusra,

Dată publicare: 11-12-2025 09:48

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.

Ilie Bolojan, plan pentru 2026: „Cei care fac afaceri în România să îşi achite taxele către bugetul de stat”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, plan pentru 2026: „Cei care fac afaceri în România să îşi achite taxele către bugetul de stat”

Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în continuare, sunt importante încasarea taxelor, combaterea evaziunii fiscale şi atragerea fondurilor europene.

Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta
Stiri Politice
Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al reformării partidelor, adăugând, însă, că e greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta.

Recomandări
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
Stiri actuale
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28