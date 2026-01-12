Anchete la spitalul din Constanța, după ce doi copii operați au ajuns în moarte cerebrală. Mai mulți medici, scutiți de gărzi

12-01-2026 | 08:06
Anchete în lanț la Spitalul Județean Constanța. Părinții a doi copii care au fost operați acolo cer explicații în ceea ce privește tratamentul, pentru că fetița și băiețelul au ajuns în moarte cerebrală.

autor
Ina Popescu,  Liliana Curea,  Valentina Neagu

În paralel, Ministerul Sănătății a demarat o cercetare care vizează personalul medical. Foarte mulți doctori din anumite secții sunt scutiți de gărzi, situație care ar putea influența grav gestionarea urgențelor.

Colegiul Medicilor din Constanța va analiza documentele medicale întocmite în cazul celor doi copii, o fetiță de 6 ani și un băiețel de doi ani, care au fost supuși unor intervenții chirurgicale făcute la Spitalul Județean Constanța și acum sunt în moarte cerebrală. Specialiștii vor stabili dacă au existat erori în aplicarea tratamentelor.

Daniel Dumbravă, președintele Colegiului Medicilor CT: „Vom cere fișe de observație, toate documentele medicale, se continuă ancheta de către comisia de jurisdicție”.

Conducerea spitalului din Constanța a precizat că derulează și ea o anchetă internă.

Poliție
Un tânăr din Constanța a spart mai multe autoturisme parcate, a furat cardurile găsite și le-a folosit la cumpărături

Înainte de sărbători, băiețelul de 2 ani a fost operat de volvulus intestinal, răsucirea unei porțiuni a intestinului. Dar după intervenție, susține tatăl copilului, cel mic nu ar fi fost tratat corespunzător în spitalul din Constanța.

Valeriu Briceag,, tatăl băiețelului de 2 ani: „Apelăm la toate căile legale pe care le avem la îndemână, pentru a afla adevărul, a afla răspunsurile la aceste întrebări de ce nu s-au putut face mai multe lucruri de la Constanța și de ce nu s-au făcut?"

Băiețelul a fost transferat la București, la spitalul de copii Grigore Alexandrescu. Acolo a ajuns și o fetiță de 6 ani, care a fost operată de apendicită la același spital din Constanța, după care starea ei s-a agravat până la moarte cerebrală. Și părinții copilei așteaptă răspunsuri de la medici.

Florentina Iancu, mama fetiței de 6 ani: „Doar așteptăm să se întâmple, să-i luăm acasă, la fel ca și băiatul de 2 anișori care e în aceeași situație ca noi."

Spitalul Județean Constanța este vizat și de o cercetare administrativă a Ministerului Sănătății. Se verifică motivele pentru care foarte mulți medici din unele secții pentru adulți sunt scutiți de gărzi.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Principalele obiective de control sunt pentru problemele identificate în derularea gărzilor, acele scutiri de gardă. În anumite specialități să existe peste 70% în care aceștia nu fac gărzi este o cifră care depășește intervalul normal și doresc să văd un raport complet''.

Toate rezultatele anchetelor vor fi făcute publice, a precizat ministrul sănătății.

Dată publicare: 12-01-2026 07:59

